Allerta prorogata, ma solo per alcune zone, fino alle 18 di lunedì 12 marzo

Nuovo avviso di criticità, con codice arancione e giallo, che estende fino alle 18 di domani, lunedì 12 marzo, quello inizialmente emanato con termine alle 12. Lo ha emesso oggi la Sala operativa della protezione civile regionale a seguito del perdurare della perturbazione che sta portando su tutta le Toscana piogge diffuse, più frequenti ed abbondanti nelle zone settentrionali e nel pistoiese, con possibilità di rovesci sparsi o locali temporali. Questi fenomeni sono destinati a proseguire, ma solo in alcune zone, anche per buona parte della giornata di lunedì.Interessate dalla prosecuzione del codice arancione fino alle 18 sono, in particolare, Lunigiana e Valle del Serchio, ma solo per quanto riguarda il reticolo idraulico principale. Per le altre zone (i bacini dell'Ombrone pistoiese e del Bisenzio, il bacino del Reno, Lima e Versilia) e per il reticolo idraulico minore, l'allerta arancione cesserà in alcuni casi dalle 8 o, al massimo, dalle 12 di lunedì.In alcune zone sono previsti cumulati, anche abbondanti, ma le possibili criticità sono legate anche al concomitante processo di scioglimento del manto nevoso in atto, sostenuto sia dal vento che dalle piogge. In altre parole, anche in presenza di fenomeni di pioggia non intensi il contributo del manto nevoso, potra' quindi determinare smottamenti e cadute di materiale dai versanti e portate nei corsi d'acqua tali da poter causare allagamenti o problemi di deflusso.Per questo motivo si rinnova l'invito, a chi dovesse mettersi in viaggio, oltre alle abituali cautele e in particolare ad evitare zone interessate da possibili allagamenti, come ad esempio i sottopassi, a fare attenzione, soprattutto nelle zone montane, alla possibilità di caduta di materiale dai versanti ed a eventuali smottamenti resi possibili, come si è detto, dall'effetto concomitante della pioggia su terreni interessati dalle forti nevicate dei giorni scorsi.Per informazioni più dettagliate sui rischi e le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina sulle allerte meteo