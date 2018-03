Maltempo, prolungato il codice giallo fino a mercoledì per rischio idrogeologico e mareggiate

In seguito al transito di due perturbazioni che stanno interessando la regione, la Sala operativa ha prolungato il codice giallo su tutta la Toscana per rischio idrogeologico e mareggiate fino alle 23.59 di domani, mercoledì 7 marzo.Tra la giornata di oggi, martedì, e quella di domani, mercoledì, si attendono rovesci e temporali sparsi. Venti moderati-forti di Libeccio e mare localmente agitato con mareggiate sulla costa dall'Alta Versilia fino a Piombino e tutto l'Arcipelago.PIOGGIA Tra il pomeriggio di oggi, martedì, e il pomeriggio di domani, mercoledì, frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni risulteranno più abbondanti sulle province centro settentrionali. In serata tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni.TEMPORALI Domani, mercoledì, possibili temporali sparsi su tutta la regione. MARE Dalla mattina di domani, mercoledì, mare agitato a nord di Capraia.Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo