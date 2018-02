Prolungato codice arancione in Alto Mugello per neve

Prolungato il codice arancione per neve sull'Alto Mugello e nel comune di Sambuca Pistoiese fino alle 23.59 di domani, venerdì 23 febbraio.La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un aggiornamento dello stato di vigilanza per il perdurare delle condizioni meteo che portano gelo con neve e vento freddo di Grecale che rinforza a partire dalla sera di oggi e per tutta la giornata di domani.Prolungato quindi anche il codice giallo su gran parte della Toscana, su tutta la costa a partire dalla Bassa Versilia comprese le isole, e all'interno, in Casentino, Mugello, Valdarno inferiore e Val di Bisenzio, Val Tiberina, Maremma. In particolare, il codice giallo per neve interessa i versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino con nevicate in generale di debole intensità, e persistenti (oggi e domani) fino a bassa quota con accumuli anche abbondanti.Sull'Appennino pistoiese, il Mugello e la Val di Sieve, il Casentino e la Val Tiberina deboli nevicate nella notte e mattina di domani a quote intorno a 500-600 metri. Sull'Amiata, nevicate a quote di montagna tra la sera di oggi e la mattina di domani.Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo