Maltempo centro Italia, Anas: la situazione sulle strade di Umbria, Toscana ed Emilia Romagna

Sono in corso da parte delle squadre Anas operazioni di filtraggio del traffico

Anas raccomanda di non mettersi in viaggio sprovvisti di dotazione invernale e la massima prudenza alla guida

Anas comunica che a causa delle intense nevicate che stanno interessando l’Italia centrale, sono in corso operazioni di filtraggio del traffico, sulle strade di competenza, in Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. In particolare, per quanto riguarda l’itinerario E45:In Umbria lungo l’intera tratta di competenza al momento si registra traffico rallentato ma regolare. Le squadre Anas sono impegnate nel filtraggio della circolazione in corrispondenza del km 95.9, a Pierantonio, frazione del comune di Umbertide, in provincia di Perugia. Il transito è consentito a veicoli leggeri e/o inferiori a 7,5 tonnellate, muniti di catene o pneumatici da neve;In Toscana, a Sansepolcro, è stata riaperta la carreggiata in direzione Ravenna, dal km 137.5 al km 162.6, dopo aver completato le operazioni di rimozione dei mezzi intraversati e l’intervento dei mezzi spargisale. Il transito è consentito ai soli veicoli leggeri muniti di dotazioni invernali. Prosegue l’attività di filtraggio da parte del personale Anas al km 137.5, in corrispondenza dello svincolo “San Sepolcro sud”;In Emilia Romagna dal km 162.6 al km 250.5, tra gli svincoli di Canili e Ravenna, il traffico è rallentato ma in via di normalizzazione. Il transito è consentito ai soli veicoli leggeri muniti di dotazioni invernali. I filtraggi sono in corso al km 228.5, con uscita obbligatoria a Cesena nord per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate e deviazione in autostrada.Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda massima prudenza alla guida e di non mettersi in viaggio sprovvisti della dotazione invernale. L`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.