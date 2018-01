Luigi Di Maio in provincia di Siena con il ''Rally per l'Italia'' tour

Arriva in Toscana Luigi Di Maio col suo "Rally per l'Italia. A tutta velocità verso il governo". Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sarà accompagnato dal consigliere regionale M5S Giacomo Giannarelli che introdurrà gli eventi pubblici previsti.Programma 24 gennaio 2018Visita all'azienda vitivinicola Rocca delle Macielocalità Le Macie,CASTELLINA IN CHIANTI (SI)Ore 11Incontro con aziende vitivinicole del Consorzio Chianti Classico e agroalimentari toscanec/o Sala Meeting - Relais il Vignale,Via Pianigiani 9 - RADDA IN CHIANTI (SI)Ore 14:30Incontro pubblicoc/o Casa dell'Energia,Via Leone Leoni - AREZZOOre 18Programma 25 gennaio 2018Incontro nel distretto cartario presso il Centro di ricerca e innovazione Lucense con i partner del progetto Ecopulplast.c/o sede LUCENSE,Traversa prima di Via della Chiesa di Sorbano del Giudice n. 231, LUCCAOre 10