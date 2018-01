La ragazza, scomparsa attorno alle 15 di ieri, lunedì 1 gennaio, è stata ritrovata nel pomeriggio

E stata ritrovata poco fa la ragazza 17enne che si era allontanata da casa nel pomeriggio di ieri, lunedì 1 gennaio e per la quale la madre aveva lanciato un appello sul web per il ritrovamento.Il sospetto era che la ragazza fosse in Campania, da dove era stato registrato a Napoli un prelevamento dal bancomat della madre di 200 euro.La ragazza aveva il telefono staccato e prima di partire aveva lasciato un biglietto dove affermava di volere "vivere la sua libertà".