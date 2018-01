Isee-tpl, i tagliandi attuali validi fino al 31 marzo 2018

Gli attuali tagliandi Isee-tpl saranno validi fino al 31 marzo 2018. Lo ha deciso la Giunta regionale che, per venire incontro alle esigenze dei cittadini toscani ed offrire loro più tempo per rinnovare la documentazione, ha approvato una delibera che prolunga fino alla fine di marzo la validità del tesserino 2017.Il tagliano Isee-tpl è il tesserino che certifica l'appartenenza del nucleo familiare del titolare alla fascia Isee inferiore a 36.150 e dà accesso a tariffe agevolate per l'acquisto di abbonamenti ferroviari e Pegaso."Il tesserino Isee-tpl - ricorda l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli - sarebbe dovuto scadere a inizio gennaio, parallelamente alle certificazioni Isee. Tuttavia, sia per evitare ai cittadini resse per rinnovare le dichiarazione, sia per dar modo agli utenti di avere a disposizione tutti i documenti necessari, abbiamo confermato anche quest'anno la decisione di consentirne l'utilizzazione sino a fine marzo".Si ricorda che, scaduti i nuovi termini, chi non avrà ancora rinnovato la propria dichiarazione Isee e, di conseguenza, il tagliando Isee-tpl, non potrà usufruire di tariffe tpl agevolate fino alla presentazione della nuova certificazione.