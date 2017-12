Autostrade, aumenta il pedaggio

Dal 1º gennaio aumenta il pedaggio autostradale in tutta Italia. L'incremento medio è del 2,74%. I rincari in Toscana porteranno, ad esempio, il costo del tratto Firenze Sud-Firenze Scandicci ad 1,20 euro (da 1,10) mentre invariato rimane, ad esempio, il tratto Firenze Ovest-Prato Est.L'aumento medio delle tariffe autostradali per la rete del gruppo Sias, è invece del 3,02%. La rete del gruppo Sias comprende tra l'altro la concessionaria Salt (Sestri Levante-Livorno, Viareggio-Lucca e Fornola-La Spezia) e l'autocamionale della Cisa, Parma-La Spezia.