E78 Grosseto-Siena: avviata la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori del lotto 4, in provincia di Grosseto

Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ampliamento a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico”, previsti dal quarto lotto del progetto di potenziamento dell’itinerario E78 Grosseto-Siena.I lavori, per un valore di 80 milioni di euro, riguardano il tratto di 2,8 km che congiunge il lotto in fase di ultimazione (maxi lotto) con il tratto già ammodernato a Civitella Marittima. Il progetto prevede la costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento all’esistente e comprende 8 viadotti, di cui 5 da realizzare e 3 esistenti da ammodernare, per una lunghezza complessiva di 1,8 km, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri. L’investimento complessivo, comprensivo dei costi di esproprio e degli altri oneri di investimento è di 106 milioni di euro interamente finanziati dal Contratto di Programma Anas.La durata dei lavori è di 1.190 giorni (3 anni e 3 mesi) a partire dalla stipula del contratto con l’impresa appaltatrice.L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri definiti nel bando.Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate entro le 12:00 del 29 gennaio 2018, esclusivamente in formato elettronico tramite il portale acquisiti Anas, secondo le modalità indicate nel bando.Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it alla sezione Fornitori>Bandi di gara.