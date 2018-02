Un nuovo progetto per Torrita di Siena: il campo da rugby

E' stato approvato ieri, in Consiglio comunale l’atto d’indirizzo che darà vita al nuovo campo da rugby, grazie all’accordo di partenariato e di valorizzazione con l’associazione Rugby Lyons Valdichiana.“L'atto votato all'unanimità da tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza vuole porre l'attenzione su questo nobile sport che coinvolge tanti bambini e tante famiglie; dichiara il Sindaco Grazi, di fatto sarà il primo campo da ruby in Valdichiana.Questo nuovo progetto che sarà realizzato in loc.Refenero è anche frutto dello studio e della successiva approvazione in Consiglio Comunale della variante puntale apportata al vigente piano regolatore del nostro Comune.Un obbiettivo raggiunto dai componenti dell' associazione Rugby Lyons Valdichiana presenti alla seduta del Consiglio Comunale che all'approvazione dell'atto di indirizzo hanno manifestato un sano entusiasmo, monito di un grande progetto per il nostro territorio.”