I 50 anni dell'U.S. Torrita

Tutta la Torrita sportiva festeggerà sabato 30 dicembre i 50 anni di vita dell’US Torrita, la storica e gloriosa squadra di calcio locale. E’ infatti passato esattamente mezzo secolo da quando un gruppetto di amici e appassionati di calcio si sono riuniti per dare vita all’Unione Sportiva Torrita, una nuova società calcistica che nascesse dalle ceneri della precedente esperienza della mitica “Polisportiva Torrita”, un sodalizio che, ancora prima, era stato in qualche modo la preistoria del calcio torritese e che era riuscito a raggiungere risultati sportivi davvero eccezionali, ad oggi impensabili.Da allora e per mezzo secolo attorno all’US Torrita si sono alternati un’infinità di appassionati dirigenti e di giocatori, locali e non. Però attorno alla squadra e al pallone ha ruotato anche la vita sociale, aggregativa e, per certi versi, culturale della comunità torritese. Ecco quindi che sabato 30 dicembre l’attuale dirigenza, guidata dal presidente Marcello Goracci, ha voluto celebrare questo speciale compleanno poco prima dell’inizio ufficiale del 51esimo anno di vita del sodalizio biancoazzurro, che oggi può contare su oltre 200 tesserati. All’evento sono stati invitati tutti i calciatori che hanno calpestato sia terra battuta del vecchio Comunale, che l’erba dell’impianto rinnovato a metà degli anni 70.La manifestazione si svolgerà durante la mattina di sabato 30 Dicembre allo stadio Comunale. Il programma prevede che alle 10,30 vengano presentati tutti gli attuali tesserati biancoazzurri, sia i giocatori della prima squadra che le promesse del settore giovanile. A seguire si svolgeranno alcune partitella di esibizione e, al termine, verranno consegnate delle pergamene celebrative a tutti gli atleti, del presente e del passato, che saranno intervenuti. La festa terminerà con il più beneaugurante dei brindisi che coinvolgerà tutti i presenti.L’ingresso è libero e la numerosa partecipazione è auspicabilmente necessaria.