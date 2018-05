Emma Villas: numero di spettatori e incasso da record in gara1, sabato è già tempo di gara2 al PalaRota di Spoleto

I dati della partita del primo maggio al PalaEstra sono tra i cinque migliori degli ultimi quindici anni in A2

La Emma Villas Siena ha svolto al PalaEstra l’ultimo allenamento senese prima del trasferimento a Spoleto in vista della gara2 in programma domani, sabato 5 maggio, alle ore 20,30 al PalaRota di Spoleto. La squadra si allena nel pomeriggio e subito dopo è in programma la partenza in pullman alla volta dell’Umbria. Domani mattina è poi prevista la seduta di rifinitura in vista della sfida serale a Spoleto.E’ la seconda gara della serie di finale, dopo la bellissima ed emozionante gara1 che è stata disputata martedì 1 maggio al PalaEstra e che ha visto la vittoria in rimonta del team biancoblu con il risultato di 3-2. Una partita che è durata due ore e otto minuti e che ha regalato una miriade di emozioni ai 2.500 spettatori presenti nel palazzetto dello sport senese.A proposito di pubblico: il dato dei 2.500 presenti il primo maggio al PalaEstra si inserisce nella “top five” della Serie A2 negli ultimi quindici anni sia per numero di spettatori che di incasso. E’ stato quindi un momento veramente storico quello che è stato vissuto in gara1 a Siena pochi giorni fa. Notevole è stato il supporto garantito dai tifosi senesi alla squadra biancoblu in campo.A Spoleto ci saranno circa duecento tifosi della Emma Villas Siena, saranno quindi occupati tutti i posti che la società di Spoleto ha messo a disposizione per questa gara2.Si prospetta un’altra gara equilibrata. Gara1 ha messo in mostra grandi attacchi ma al contempo anche ottime difese, e buone sono state pure le prestazioni dei due team in ricezione. I top scorer dell’incontro sono stati i biancoblu Kay Van Dijk e Michele Fedrizzi, con 17 punti a testa; per la Monini Spoleto il più prolifico è stato Matteo Bertoli, con 15 punti, subito tallonato da Ivan Raic con 14 e da Romolo Mariano con 13.Il PalaRota sarà senza dubbio pieno in ogni ordine di posti. Ci sarà, come è già avvenuto a Siena, un’atmosfera meravigliosa e degna di una finale dei playoff. Le due società, protagoniste di ottime annate vissute nelle ultime stagioni, continuano dunque a lottare per conquistare un sogno chiamato promozione in Superlega. Sarà l’ennesima sfida tra due società che si affrontano dai tempi dei playoff in B2 e che tante emozioni hanno saputo regalare ai loro tifosi e agli appassionati di pallavolo.Gara2 verrà dunque disputata al PalaRota di Spoleto sabato 5 maggio alle ore 20,30.L’appuntamento al PalaEstra di Siena sarà per gara3, che è in programma martedì 8 maggio alle ore 20,30; l’eventuale gara4 è in programma a Spoleto sabato 12 maggio alle ore 20,30; l’eventuale gara5 sarà al PalaEstra di Siena martedì 15 maggio alle ore 20,30.Biglietti e prevenditaE’ già possibile acquistare i biglietti per assistere alla gara3 che verrà giocata al PalaEstra.Per acquistare i biglietti per gara3 al PalaEstra (in programma martedì 8 maggio alle ore 20,30) è già attiva la prevendita online nel circuito CiaoTickets all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-volley-monini-spoleto ) oppure nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta venerdì 4 maggio e lunedì 7 maggio dalle 16 alle 19 ed inoltre martedì 8 maggio, giorno del match, dalle 10,30 alle 13 e dalle 16,30 in poi.Il biglietto per gara3 ha il costo di 13 € intero, di 10 € ridotto (le riduzioni si applicano ad abbonati Emma Villas Siena della stagione sportiva 2017/2018, tesserati Fipav, ragazzi dai 12 ai 18 anni). Chi ha meno di 12 anni potrà entrare gratuitamente, ma dovrà prima ritirare un tagliando in biglietteria (se preso in prevendita ha il costo di 2 €).Si prevede un biglietto unico, valido per entrambi gli anelli. All’esaurimento dei posti nel primo anello verranno venduti i posti nel secondo anello.