Sabato l'Emma Villas affronterà Tuscania al PalaEstra. Mechini: ''Pensiamo giorno per giorno''

Doppio allenamento per la Emma Villas nella giornata di oggi al PalaEstra in vista della sfida di sabato 17 marzo alle ore 20,30 al PalaEstra contro la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (il match sarà sponsored by Valdichiana Outlet Village). Si tratta della penultima giornata della Pool A ed è una sfida tra due formazioni che sono appaiate in classifica a quota 20 punti.La Emma Villas arriva da tre vittorie consecutive in questa fase del campionato (al PalaEstra contro Brescia e Spoleto e a Bergamo contro la Caloni Agnelli) e cercherà ora di confermare questo trend positivo. Bene sta facendo anche la compagine laziale, reduce dal successo per 3-0 in casa al PalaMalè di Viterbo contro la Videx Grottazzolina. All’andata la gara fu vinta dai laziali con il punteggio di 3-1.“Tuscania è l’ultima squadra che ci ha battuti – commenta il direttore sportivo della Emma Villas Siena, Fabio Mechini –, noi al PalaMalè abbiamo offerto una prestazione non buona. Abbiamo voglia di rivincita dopo quella gara nella quale non eravamo al completo con Fabroni che non stava al meglio ed era al 50%. In questa stagione abbiamo sofferto tanto tra infortuni e defezioni”. “E’ chiaro – prosegue il diesse dei biancoblu parlando del momento della squadra – che le vittorie ti permettono anche di andare in palestra con uno spirito differente e propositivo e naturalmente danno ancora più morale. Il team sta facendo bene, mancano due gare alla fine della Pool A, noi guardiamo a noi stessi. Alla squadra dico di continuare a lavorare come già sta facendo e di pensare a cosa c’è da fare giorno per giorno. Mi preme fare un encomio particolare anche ai nostri tifosi, c’è un movimento spontaneo molto bello e si vede l’attaccamento alla squadra e alla società. Speriamo che al palazzetto vengano sempre più persone a vedere le nostre partite e a sostenerci”.E’ già possibile acquistare in prevendita i biglietti per assistere al match di sabato 17 marzo alle ore 20,30 contro la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania. I biglietti possono già essere acquistati online (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-volley-maurys-it-ass-tuscania ) e nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta venerdì 16 marzo dalle ore 16 alle ore 19 e sabato 17 marzo dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 17 in poi.Iniziativa di solidarietà Questa mattina una delegazione della Emma Villas Siena si è recata in visita alla Domus Concordiae, una struttura dove si trovano e dove vengono aiutate e supportate donne (spesso con figli) in situazioni di difficoltà. Sul posto sono arrivati il vicepresidente della società senese Guglielmo Ascheri ed il coach della squadra Juan Manuel Cichello. La visita arriva a conclusione del progetto di solidarietà al quale Emma Villas Siena ha aderito insieme a Puerto Seguro Onlus, la cui presidente Giovanna Romano era presente questa mattina. L’iniziativa era stata illustrata nelle scorse settimane in una conferenza stampa; i tifosi biancoblu hanno avuto la possibilità di effettuare una donazione nel corso del match che la Emma Villas Siena ha disputato al PalaEstra contro la Monini Spoleto. Soddisfazione per questo progetto è stata espressa dal provveditore della Misericordia di Siena Andrea Valboni e da Rosalinda Chiummiento e Mauro Migliorini della cooperativa Il Prossimo (e volontari della Misericordia) che gestisce la struttura. “Ci fa molto piacere dare un contributo a questa struttura – ha affermato Ascheri –, dove viene portato avanti un grande lavoro che talvolta non è abbastanza conosciuto nella nostra città”.