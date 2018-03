Emma Villas, Hidde Boswinkel: ''Contro Bergamo abbiamo giocato da squadra, dovremo ripeterci contro Tuscania''

“Contro Bergamo abbiamo conquistato una bellissima vittoria, abbiamo giocato da squadra”. L’opposto olandese Hidde Boswinkel sorride dopo un successo veramente rilevante per la Emma Villas Siena, che con i tre punti centrati al PalaNorda ha conquistato l’accesso matematico ai prossimi play off. Siena adesso ha 20 punti in classifica, ed è quinta in graduatoria. Pur avendo gli stessi punti della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania è però dietro rispetto ai laziali, in quanto i viterbesi hanno conquistato una vittoria in più dei toscani.Sarà proprio Tuscania la prossima avversaria della Emma Villas in campionato in una sfida che sarà giocata sabato 17 marzo al PalaEstra a partire dalle ore 20,30. Sarà la penultima giornata della Pool A, all’ultima giornata i senesi saranno impegnati a Brescia.“Quest’anno – prosegue nella sua analisi Hidde Boswinkel – ho giocato tante volte contro la Caloni Agneli, li avevo sfidati anche quando vestivo la maglia di Bolzano. Non ero mai riuscito a sconfiggerli, sabato è stata la prima volta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fornito una buona prestazione. Abbiamo battuto molto bene, creando difficoltà ai nostri avversari, la cui ricezione è andata spesso lontano da rete. Abbiamo giocato bene anche a muro e in difesa. Sapevamo che Bergamo difende molto bene, è stato così anche stavolta; noi abbiamo avuto pazienza e abbiamo sbagliato meno rispetto ai precedenti stagionali contro di loro. Nei momenti caldi abbiamo trovato buoni colpi”.Nella Emma Villas al PalaNorda di Bergamo ha esordito anche l’ultimo arrivato, l’opposto olandese Kay Van Dijk. Così ne parla Boswinkel: “E’ un giocatore di alto livello e ha tanta esperienza. Potrà essere molto utile per la squadra e anche per me dato che potrà darmi ottimi consigli che mi faranno migliorare”.“Qui a Siena – prosegue Hidde Boswinkel – mi sto trovando veramente bene. Mi piace la città e questa è una squadra che gioca un alto livello di pallavolo. Sto trovando continuità, lavoriamo molto negli allenamenti, anche in battuta, quindi non si può che migliorare. Questo d’altronde è uno dei motivi per i quali sono venuto a giocare nella Emma Villas”.Sabato al PalaEstra arriva Tuscania. All’andata in questa fase di Pool A i laziali hanno sconfitto i senesi con il punteggio di 3-1: “Sarà un match molto importante sia per noi che per loro – afferma Boswinkel –, all’andata siamo riusciti a mettere pressione ai nostri avversari per una parte della sfida ma poi loro hanno avuto la meglio. Shavrak disputò un grande match, in quella circostanza non riuscimmo a fermarlo e sabato dovremo prestare grande attenzione su di lui come su tutto il resto della formazione laziale. Dovremo essere bravi a mettere pressione a partire dalla battuta e complicando quindi i loro giochi. A Bergamo abbiamo confermato che stiamo bene e abbiamo dimostrato che possiamo vincere anche nei campi più difficili di questo campionato. Dobbiamo continuare così”.La Emma Villas tornerà domani (martedì 13 marzo) ad allenarsi al PalaEstra in vista dell’impegno casalingo di sabato sera.Questa mattina una delegazione della squadra si è recata nell’istituto San Bernardino di Siena. Prosegue infatti il “Progetto scuole” che avvicina i più giovani al mondo della pallavolo e della Emma Villas. Gli studenti hanno posto domande, hanno palleggiato e si sono scattati fotografie insieme al centrale biancoblu Vincenzo Spadavecchia.E’ già possibile acquistare in prevendita i biglietti per assistere al match di sabato 17 marzo alle ore 20,30 contro la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania. I biglietti possono già essere acquistati online (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-volley-maurys-it-ass-tuscania ) e nei punti vendita convenzionati.