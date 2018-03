La Emma Villas Siena conquista i play off di Serie A2 per la terza stagione consecutiva

Per la terza stagione consecutiva la Emma Villas Siena ha raggiunto i play off del campionato di Serie A2. E’ uno straordinario risultato per la formazione del Presidente Giammarco Bisogno che grazie alla bellissima vittoria ottenuta al PalaNorda di Bergamo contro la Caloni Agnelli (0-3 il risultato finale che ha premiato la formazione allenata da coach Juan Manuel Cichello) è adesso certa di poter raggiungere una delle prime sei posizioni di classifica della Pool A e di non dovere quindi passare dagli spareggi.A Bergamo la Emma Villas ha centrato la sua terza vittoria consecutiva (dopo le due interne conquistate contro Brescia e Spoleto), la quarta in sei match di Pool A. I senesi continuano a mostrare un’ottima pallavolo, brillando in battuta (sono stati 13 gli ace messi a segno in tre set in Lombardia, 8 realizzati dal solo Fedrizzi) giocando bene in un attacco guidato dal palleggiatore e capitano Marco Fabroni e trovando ottimi riscontri anche a muro (12 i muri-punto contro il team di coach Gianluca Graziosi) e pure in ricezione (un ottimo 60% di positività a Bergamo) e in difesa.Le cose vanno bene per il team senese che ha conquistato 9 punti in classifica nelle ultime tre partite giocate.A Bergamo ha esordito, nel corso del secondo set, anche l’ultimo arrivato, l’opposto olandese Kay Van Dijk, capace di mettere a segno 6 punti al PalaNorda: “Quando vinci 3-0 a Bergamo significa che hai fatto delle cose molto buone – ha commentato Kay Van Dijk al termine del match in Lombardia –. Abbiamo vinto questa gara, ma la stagione non finisce qui. Dobbiamo lavorare bene nelle prossime settimane e poi vedremo dove riusciremo ad arrivare. Io sono arrivato da poco tempo, mi sento tranquillo, i miei compagni mi hanno fatto immediatamente entrare bene nella squadra e nel gruppo. Mi trovo bene con questi ragazzi. Conosco coach Juan Manuel Cichello, so come lavora, sono contento di essere qui. Nei giorni scorsi ho fatto molti viaggi, devo allenarmi al meglio anche per migliorare l’affiatamento con Fabroni ed i miei nuovi compagni. Ringrazio i tifosi che sono venuti a Bergamo a tifare per noi e a sostenerci e che mi hanno dedicato anche uno striscione”.“Siamo finalmente stati capaci di vincere a Bergamo – ha commentato il direttore sportivo della Emma Villas Siena, Fabio Mechini –, siamo stati bravi a concretizzare le situazioni che abbiamo avuto durante il match. E’ un 3-0 eclatante arrivato dopo una partita che abbiamo giocato molto bene. I ragazzi hanno fornito un’ottima prova che è arrivata dopo una settimana di buonissimi allenamenti. Per settimane abbiamo dovuto fronteggiare difficoltà e la squadra spesso si è dovuta allenare a ranghi ridotti. Questa formazione è cresciuta tantissimo dalla prima giornata del girone di ritorno fino ad adesso in attacco, a muro e in battuta. Non è un caso se abbiamo fatto una prestazione maiuscola in battuta. Siamo anche quelli che sbagliano dieci battute nel primo set nella precedente partita, quindi dobbiamo trovare una linea costante di prestazione e di rendimento. Anche Van Dijk è stato bravo a farsi trovare pronto, è un contributo in più che questa squadra ha a disposizione. Naturalmente ringraziamo i nostri tifosi per il sostegno che ci forniscono sia nei match in casa che in quelli in trasferta”.E’ già possibile acquistare in prevendita i biglietti per assistere al match di sabato 17 marzo alle ore 20,30 contro la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania. I biglietti possono già essere acquistati online (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-volley-maurys-it-ass-tuscania ) e nei punti vendita convenzionati.