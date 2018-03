Emma Villas, Fedrizzi: ''Bergamo è un team che commette pochi errori, noi dovremo concedere il meno possibile''

Doppio allenamento in casa Emma Villas Siena, sabato sera alle ore 20,30 il match in Lombardia

E’ stato l’mvp della gara appena giocata al PalaEstra dalla Emma Villas Siena contro la Monini Spoleto. Lo schiacciatore ex Padova Michele Fedrizzi ha iniziato il match alla grande, mettendo a segno 10 punti già nel corso del primo set. E ha poi proseguito la sfida senza sbagliare praticamente niente, chiudendo il match con 27 punti totalizzati, con il 70% offensivo su 33 attacchi complessivi e anche con 3 battute vincenti ad arricchire il suo scout personale. Per non parlare della ricezione, dove ha fatto registrare un 70% di positività. Mai in questa stagione aveva totalizzato così tanti punti: in precedenza il suo high erano stati i 21 palloni messi a terra il 10 dicembre scorso a Tricase nel match terminato al tie break e perso contro l’Aurispa Alessano.“Per noi è importante arrivare tra le prime sei formazioni della Pool A per poter evitare gli spareggi e qualificarci immediatamente per i play off – commenta Michele Fedrizzi –. Ci manca poco, ci siamo quasi arrivati, va bene così. Contro la Monini Spoleto non è stata certo una partita semplice, loro hanno fatto bene da subito la fase di cambiopalla mentre noi nel primo set abbiamo affrontato delle difficoltà al servizio. Loro sono stati abili anche ad uscire dal nostro muro per portare i loro attacchi. Siamo stati tuttavia bravi a riprenderci, forse all’inizio volevamo strafare, poi siamo stati lucidi e abbiamo giocato una buona pallavolo”. Michele Fedrizzi, dal canto suo, ha giocato una ottima pallavolo: “Sicuramente mi sento meglio rispetto ad un po’ di tempo fa – commenta lo schiacciatore del team senese –, sto prendendo fiducia e spero di continuare a fornire il mio contributo. Dobbiamo pensare a fare bene nelle prossime tre partite di Pool A e mantenere il livello di gioco che abbiamo espresso nelle nostre ultime uscite”.La prossima gara in calendario non è certamente semplice. Sabato 10 marzo alle ore 20,30 il team biancoblu sarà di scena a Bergamo dove affronterà la Caloni Agnelli che è seconda in classifica forte dei 22 punti già conquistati: “Con loro al PalaEstra – afferma Fedrizzi – è stata una gara tirata ed equilibrata, tanti set sono terminati ai vantaggi. Sono un team che commette pochi errori, quindi noi dovremo concedere il meno possibile. Dovremo riuscire ad essere concreti e sprecare poco”.Oggi la Emma Villas Siena è tornata ad allenarsi con una doppia seduta al PalaEstra dopo la vittoria di domenica per 3-1 contro Spoleto. Il programma settimanale prevede un allenamento pomeridiano domani e doppia seduta giovedì. Venerdì ultimo allenamento prima della partenza per Bergamo.La Caloni Agnelli ha appena centrato la vittoria al tie break a Grottazzolina, ribaltando il risultato dopo che i marchigiani si erano portati in vantaggio sul 2-1. I migliori realizzatori tra i lombardi sono stati Sjoerd Hoogendoorn, autore di 21 punti, e Antonio Cargioli, che ne ha messi a segno 19 (con ben 9 muri-punto).