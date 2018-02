Emma Villas, Alessandro Graziani: ''Tuscania è un’avversaria molto temibile, sono una squadra esperta''

La Emma Villas torna ad allenarsi al PalaEstra con una doppia seduta di allenamenti in vista di domenica

“Ci stiamo allenando al meglio per poter proseguire nel nostro percorso di crescita, vogliamo dimostrare che ci meritiamo di stare tra le prime squadre di questa Pool A”. Lo schiacciatore della Emma Villas Siena, Alessandro Graziani, analizza il momento in casa Emma Villas Siena.La squadra biancoblu allenata da coach Juan Manuel Cichello torna oggi ad allenarsi in viale Sclavo con una doppia seduta, mentre domani (mercoledì) è previsto un allenamento nel pomeriggio. Il prossimo avversario dei senesi, in quella che sarà la terza giornata della Pool A, sarà la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania. Il match è in programma domenica 18 febbraio alle ore 19,30 al PalaMalè di Viterbo.Tuscania è reduce dal successo esterno ottenuto sul campo della Videx Grottazzolina (1-3 il punteggio finale): 24 sono stati i punti messi a segno da Shavrak e 21 quelli di Mochalski. La compagine di coach Paolo Montagnani, che ha chiuso il girone blu con 43 punti in seconda posizione dietro a Bergamo, è adesso terza nella Pool A con 14 punti, tre in più della Emma Villas che è attualmente quinta.Così Alessandro Graziani parla dell’ultima sfida vissuta dai senesi, un match durato due ore e trentanove minuti al PalaEstra e che ha visto alla fine vincere la Caloni Agnelli Bergamo al tie break: “E’ stata una bella battaglia sportiva – commenta lo schiacciatore del team senese –, è stata una partita molto combattuta arrivata dopo l’importante successo che avevamo conquistato a Spoleto. Alla fine ha vinto chi ha fatto meno errori, noi abbiamo sbagliato qualcosa soprattutto nei finali di set. Bergamo è una squadra molto organizzata ed è riuscita ad avere la meglio. La Caloni Agnelli sbaglia veramente poco in campo. Alla fine proviamo rammarico per l’esito di questa sfida, però abbiamo conquistato un punto che può comunque esserci utile. E credo che si possa dire che abbiamo fatto un miglioramento rispetto alla partita che abbiamo disputato a dicembre contro di loro nella semifinale di Coppa Italia di Serie A2, in questa circostanza li abbiamo messi in forte difficoltà”.“Ora giochiamo ogni sette giorni e questo ci permette di lavorare e di prepararci con maggiore serenità – prosegue Graziani –. Il nostro obiettivo è essere al 100%, le prossime giornate saranno impegnative per tutte le formazioni. Noi daremo tutto per cercare di recuperare qualche posizione in classifica”.Dopo la bella vittoria centrata a Spoleto, la Emma Villas cercherà di replicare a Viterbo: “Sono un avversario molto temibile – dice lo schiacciatore della compagine senese –, una squadra esperta e con giocatori di buonissimo valore. Nei quarti di finale della Coppa Italia contro di loro disputammo una grandissima partita sbagliando assai poco. Tuscania ha anche un pubblico caldo, giocare lì non è semplice. A questo proposito voglio ringraziare i nostri tifosi, che sono stati meravigliosi al PalaRota di Spoleto e che sono stati spettacolari anche nell’ultima gara casalinga che abbiamo giocato domenica al PalaEstra contro Bergamo. Il tifo è stato intenso, i sostenitori ci hanno fornito una forte carica e sono certo che continueranno a farlo. Qui a Siena mi sto trovando molto bene, è una città che ci dà molto affetto. La scorsa estate siamo arrivati nei giorni della Festa senese e abbiamo visto subito gli straordinari momenti e vissuto le emozioni del Palio. Il clima nei nostri confronti in città è veramente ottimo”.