Domenica alle 19,30 al PalaEstra Emma Villas Siena-Caloni Agnelli Bergamo, match di grande pallavolo

Precedenti, numeri e statistiche delle due formazioni che vogliono continuare a fare bene nella Pool A

Una vuole continuare il proprio periodo positivo nel tentativo di centrare la quarta vittoria consecutiva, l’altra, che si trova ad appena un punto dalla capolista Ceramica Scarabeo Gcf Roma, cerca di mantenere le posizioni più nobili della classifica: è la sfida tra Emma Villas Siena e Caloni Agnelli Bergamo, attualmente quinta e seconda in classifica nella Pool A rispettivamente con 10 e 15 punti conquistati.Sono tre i precedenti in Serie A2 tra le due compagini: due gare sono state giocate nella scorsa stagione agonistica. Era tempo di Pool Promozione, un anno fa, all’andata a Bergamo i lombardi si imposero 3-0, mentre al ritorno a Siena fu la Emma Villas ad imporsi con identico risultato. Il terzo precedente si riferisce infine a questa stagione: il 20 dicembre in Lombardia è stata disputata la semifinale della Coppa Italia di Serie A2, a vincere è stata per 3-0 la Caloni Agnelli Bergamo, nella circostanza è stato l’opposto olandese Sjoerd Hoogendoorn a guidare i suoi con la bellezza di 15 punti messi a segno.La prima giornata della Pool A è stata positiva per entrambi i team. La squadra di coach Gianluca Graziosi ha vinto per 3-0 contro la Videx Grottazzolina (con 17 punti di Marco Pierotti e 15 di Sjoerd Hoogendoorn) mentre i senesi sono andati a sbancare (1-3) il PalaRota di Spoleto. Le due formazioni vogliono correre in questa fase del campionato per aggiudicarsi un posto per i playoff.A Spoleto nella Emma Villas si è visto un ottimo Michele Fedrizzi, top scorer dei biancoblu con 19 punti, seguito da Filippo Vedovotto con 14 punti e dal centrale Vincenzo Spadavecchia con 12.Uno dei punti di forza del team bergamasco è composto dalla diagonale palleggiatore-opposto, confermata dalla scorsa stagione: in cabina di regia c’è il 27enne palleggiatore serbo Igor Jovanovic mentre in posto 2 agisce l’olandese Sjoerd Hoogendorn. Nel curriculum di quest’ultimo figurano la vittoria di un campionato olandese, due Coppe di Olanda e una Supercoppa olandese, poi anche il trionfo nel campionato finlandese e la vittoria del campionato di Serie A2 in Italia nel 2016 con la casacca di Sora (dove era compagno di squadra di Marco Fabroni). Quest’anno Hoogendoorn ha realizzato in campionato 394 punti con il 46,5% in attacco. E’ il miglior realizzatore del team bergamasco: dietro di lui c’è lo schiacciatore, ex Reggio Emilia, Ludovico Dolfo a quota 318 (con il 45,4% in attacco). Confermato dalla scorsa stagione c’è anche l’altro schiacciatore dei lombardi, Marco Pierotti, fino a questo momento autore di 268 punti. Al centro Bergamo può contare sul 23enne ex Reggio Emilia Antonio Cargioli, già capace di totalizzare 58 muri-punto e 173 punti totali e sul 26enne bergamasco anche di nascita Damiano Valsecchi (sono 172 i punti da lui realizzati). Si alterneranno nel ruolo di libero il 26enne Luca Innocenti (anche lui nato nel bergamasco) e il 28enne Andrea Franzoni, che gioca a Bergamo dal 2012. Il coach è Gianluca Graziosi. Gli arbitri della sfida saranno Massimo Piubelli e Fabio Toni.Il match, che prenderà il via domenica 11 febbraio alle ore 19,30 al PalaEstra, sarà sponsored by Simus Siena Multiservice.Per la partita contro i lombardi e per tutta la Pool A saranno validi gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi senesi ad inizio stagione.E’ attiva la prevendita per poter assistere a questa partita. I biglietti possono essere acquistati online nel circuito CiaoTickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-caloni-agn-bergamo ) e nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta domenica 11 febbraio, giorno del match contro la Caloni Agnelli, dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 16,30 in poi.