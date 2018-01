Ottima chiusura della prima fase: l'Emma Villas trionfa 3-0 con Catania - FOTO

EMMA VILLAS SIENA-MESSAGGERIE BACCO CATANIA 3-0 (25-21, 25-13, 25-23)

La Emma Villas si aggiudica l’ultima gara di questa prima fase sconfiggendo la Messaggerie Bacco Catania con il risultato di 3-0. Miglior realizzatore del match Michele Fedrizzi, 14 punti per lui. I senesi conquistano in questo modo altri tre punti in classifica e chiudono questa parte della stagione con 40 punti al terzo posto. La Pool Promozione inizierà quindi da Spoleto, che è arrivata quarta nel girone blu.Emma Villas incerottata in campo: non c’è Federico Bargi e anche Roberto Braga parte dalla panchina. Così coach Juan Manuel Cichello sceglie la solita diagonale formata da capitan Fabroni e da Boswinkel, in banda ci sono Vedovotto e Fedrizzi, al centro Spadavecchia e gioca da centrale Alisson Melo, in seconda linea a difendere c’è Giovi. Catania risponde con Finoli e De Santis nei ruoli di palleggiatore e di opposto, Bonacic e Sideri schiacciatori, Pizzichini e Razzetto al centro, Spampinato libero.Primo set Siena parte forte, battendo bene (arriva praticamente subito un ace di Vedovotto) e murando con profitto i giocatori degli etnei. Boswinkel e Fedrizzi mettono immediatamente il loro timbro nel match. Le percentuali degli schiacciatori della Messaggerie Bacco non sono alte ad inizio match e anche in battuta i siciliani commettono alcuni errori in avvio di primo set. Quando De Santis spara out la schiacciata Siena si ritrova sul +4: 9-5. Il secondo ace dei padroni di casa arriva per merito di Alisson Melo, che bissa un istante dopo. Vedovotto finalizza al meglio l’assistenza di Fabroni, poi è il capitano della Emma Villas a mettere a segno il quarto servizio vincente senese del match: 14-8. E’ Sideri il giocatore che produce di più nella compagine etnea nel corso del primo set: i siciliani però continuano a sbagliare troppo e hanno percentuali basse da Bonacic e De Santis, le due punte della squadra. La formazione di coach Cichello conferma ancora la giornata d’oro al servizio: con Fedrizzi arriva il quinto ace senese. Il tocco di Vedovotto è beffardo e avvicina ancora i senesi a quota 25. Da sottolineare anche un salvataggio di piede in ottimo stile da parte di Michele Fedrizzi. Dopo il 22-17 siglato Boswinkel coach Cichello inserisce Pochini al posto di Vedovotto per rinforzare la seconda linea. Non va proprio per Catania al servizio: l’errore di Bonacic è il sesto della squadra ospite nel primo set. Di Fedrizzi è il 24-20, mentre dopo il punto di Bonacic è Boswinkel a chiudere il primo parziale sul 25-21. Sono stati 5 gli ace dei senesi nel primo set, 6 invece gli errori in battuta per gli ospiti.Secondo set Le cose proseguono come nel primo parziale: Vedovotto mette a segno un altro ace (il secondo personale, il sesto per la Emma Villas in questo match). Gli attacchi dei siciliani continuano ad essere ben difesi. Boswinkel mette a segno un altro colpo di assoluta tecnica con un pallonetto che elude il muro dei catanesi. Ma anche al centro Siena produce: Spadavecchia schiaccia a terra una veloce ben congegnata con Fabroni. Vedovotto è in giornata super dai nove metri: lo schiacciatore di San Donà di Piave mette a segno un’altra battuta vincente, è la sua terza nel corso di questa partita. Quando poi Sideri spedisce fuori il pallone i padroni di casa volano sul +5: 12-7. Ottimi muri senesi vedono protagonisti Melo e Fedrizzi. Siena gioca bene e diverte il pubblico del PalaEstra: Giovi effettua un salvataggio superlativo e Boswinkel chiude con il tocco del muro avversario e palla out uno scambio lunghissimo. Fedrizzi trova i colpi giusti e in battuta dà molto fastidio agli etnei: dopo un suo ottimo servizio è Melo ad approfittare della ricezione non ottimale di Catania per schiacciare il punto del 19-11. Ancora ace per Siena: questa volta è opera di Michele Fedrizzi, è l’ottavo per i biancoblu. Sale in cattedra Fabroni che vince il duello a rete e poi è autore di un muro vincente. Siena così doppia Catania (24-12), il set è chiuso da Vincenzo Spadavecchia (25-13). Fedrizzi è già a quota 10 punti personali.Terzo set Catania si gioca il tutto per tutto per rientrare in una partita che per i siciliani conta per provare ad evitare la Pool C. Però Siena continua ad essere in palla: Fedrizzi al servizio è straordinario mentre in attacco non cala affatto la concentrazione di Vedovotto e Boswinkel. Melo da centrale fornisce buone risposte. Siena gioca in maniera lucida praticamente ogni pallone ma la Messaggerie Bacco Catania in questo parziale non molla. Fabroni trova buonissime sponde al centro, dove sia Spadavecchia che Melo riescono a mettere a terra numerosi palloni. Catania non riesce a sistemare al meglio il fondamentale del servizio. Anche Siena però sbaglia qualche battuta, come accade a Spadavecchia il cui servizio è out di pochissimo. Boswinkel è freddo e lucido ed è suo il 21-19. Coach Cichello fa entrare Di Tommaso e Graziani ed è proprio Di Tommaso l’autore del servizio vincente che porta la Emma Villas sul 23-19. Zanette è bravo a realizzare tre punti consecutivi (23-22), poi però sbaglia un colpo comunque tutt’altro che semplice dopo un’altra ottima difesa degli etnei (24-22). Il punto finale è messo a segno da Alisson Melo (25-23).: Fabroni 3, Rigo, Spadavecchia 10, Vedovotto 10, Giovi (L), Boswinkel 9, Della Volpe, Graziani, Braga, Pochini, Di Tommaso 1, Fedrizzi 14, Melo 8. Coach: Cichello.: Tulone, Reina, Pizzichini 2, Torre, Finoli 3, Zanette 8, Sideri 8, Spampinato (L), Bonacic 12, Razzetto 3, De Santis 5, Chillemi, Pricoco (L). Coach: Rigano.NOTE. Video Check: richiesto nel primo set da Catania sul 14-8 e sul 21-16; richiesto nel secondo set da Siena sull’8-6 e sul 10-8 (decisione cambiata); richiesto nel terzo set da Siena sul 12-10 (decisione cambiata) e da Catania sul 22-19. Spettatori: 1.100.