La Emma Villas vince a Reggio Emilia e conquista la Pool Promozione

CONAD REGGIO EMILIA-EMMA VILLAS SIENA 0-3 (22-25, 17-25, 22-25)

La Emma Villas centra una bella e preziosa vittoria al PalaBigi di Reggio Emilia e conquista i tre punti che consentono ai senesi di qualificarsi matematicamente per la Pool Promozione.I biancoblu disputano un’ottima partita, giocando con ottima concentrazione. Fedrizzi termina l’incontro con 14 punti a segno, ed è molto importante il suo turno in battuta nella parte finale del primo set. Buonissima anche la prestazione di Hidde Boswinkel, autore di 15 punti.Coach Cichello manda in campo capitan Marco Fabroni e l’olandese Hidde Boswinkel sulla diagonale palleggiatore-opposto, Vedovotto e Fedrizzi in banda, Bargi e Spadavecchia al centro, Giovi è il libero titolare. La Conad risponde con Iglesias al palleggio e con Bellini che gioca da opposto, gli schiacciatori titolari sono Koraimann e Ippolito, capitan Sesto e l’ex Bortolozzo i centrali titolari, Morgese in seconda linea a difendere.Primo set Il palleggiatore di casa, il portoricano Iglesias, va subito a cercare Bellini che mette a segno un bel punto. Reggio Emilia parte spedita, e anche grazie ad un ace (opera di Bellini) si porta sul 5-2. L’ex Bortolozzo mura Spadavecchia. Ma Siena si riscatta e torna in parità sul 7-7. E’ Boswinkel a caricarsi la squadra senese sulle spalle: l’olandese realizza 5 punti, tra cui un servizio vincente. Ed è buono anche l’avvio di match di Michele Fedrizzi, autore di 3 punti. Siena tocca il +2 però il team ospite sbaglia troppe battute in questo frangente (saranno 7 gli errori in battuta per la Emma Villas in questo set).La Conad piazza un break positivo quando Ippolito trova un ace con l’aiuto del nastro e quando poco dopo Bellini infila una schiacciata vincente. I padroni di casa mantengono la testa avanti e quando Koraimann ha l’opportunità di schiacciare senza il muro a contrastarlo i reggiani raggiungono il ventesimo punto: 20-19. Boswinkel mura per il 20-20. Cambi per Siena: dentro Di Tommaso e Melo per Boswinkel e Fabroni. In battuta va proprio Di Tommaso.E’ il turno al servizio di Michele Fedrizzi a indirizzare il set dalla parte di Siena: un ace per lui (21-22) e poi un’altra splendida battuta che mette in grande difficoltà la ricezione della Conad (21-23). Coach Held chiama time out, ma al rientro in campo il risultato non cambia: Fedrizzi stampa un altro ace (21-24). E’ Filippo Vedovotto con un ottimo pallonetto a chiudere il primo set in favore di Siena (22-25). Molto positiva la percentuale senese in ricezione: 58% in questo parziale. Per la Emma Villas 6 punti a testa per Boswinkel e Fedrizzi, 5 per Vedovotto.Secondo set Questa volta è la Emma Villas a iniziare bene il parziale: Fedrizzi e Vedovotto mettono a segno altri colpi vincenti; il team ospite scappa via grazie a Fabroni (autore prima di un muro vincente e poi di un ace) e poi con tre errori di fila di Bellini: 10-15. Il coach dei locali fa alzare dalla panchina Tim Held che va a sostituire proprio Bellini. Fedrizzi mette a segno il 13-19 ed è già il punto numero 11 per lui. Poi ci pensa l’olandese Boswinkel che trova lo spazio in mezzo al muro a due e schiaccia il 13-20. Si mette in mostra anche Spadavecchia, protagonista di un muro-punto. Boswinkel schiaccia e mura, l’olandese fornisce un buonissimo apporto per la conquista del secondo parziale (17-25).Terzo set Si ricomincia con un ace di Fabroni e con un primo tempo dall’altra parte della rete da parte di Bortolozzo. Il salvataggio in tuffo in ricezione di Fedrizzi è poi fondamentale per arrivare alla murata vincente di Boswinkel (1-2). Fedrizzi è implacabile e Bargi segna un muro-punto. Koraimann risponde per la Conad, replica dopo pochi istanti Spadavecchia che schiaccia in terra dopo una bella veloce con capitan Fabroni. Ed è proprio il capitano della Emma Villas Marco Fabroni a inventarsi una magia su un pallone che sembrava perso, l’ex Sora tocca di seconda e lascia di stucco la difesa della Conad. Poi invece guarda Vedovotto per una combinazione che vale l’8-9.Siena allunga con un paio di belle giocate di Spadavecchia, con una difesa che ha alzato il ritmo e con Boswinkel che trova un altro punto break al termine di un’azione lunghissima: 11-15. Fedrizzi conferma di essere in giornata super: dodicesimo punto per lui per il 12-16. Boswinkel si prende applausi per un pallonetto delizioso, lo stesso avviene per un tocco di Fabroni poco dopo (14-19). Quando Koraimann serve out Siena tocca quota 20 (15-20). Coach Cichello mette dentro Pochini nel ruolo di schiacciatore-ricevitore al posto di Vedovotto. La Conad torna sotto con un diagonale di Koraimann e un ace di Bellini (18-20). Il punto è delicato: Spadavecchia non trema e mette a terra con sicurezza. Coach Cichello cambia: fuori Boswinkel e Fabroni e dentro Di Tommaso e Melo. La battuta di Di Tommaso crea problemi a Reggio Emilia ed è Melo a schiacciare un punto importantissimo (20-23). E’ ancora Melo ad andare a segno (21-24). Tornano in campo Fabroni e Boswinkel per Melo e Di Tommaso. L’errore di Ippolito chiude il set 22-25 ed il match.La Emma Villas ha quindi centrato l’obiettivo della Pool Promozione. Il prossimo impegno per i senesi sarà domenica 21 gennaio alle ore 18 al PalaEstra contro la Messaggerie Bacco Catania.: Held, Iglesias 2, Sesto 3, Arienti, Bortolozzo 8, Bellini 12, Bonante, Ferrari, Ippolito 7, Onwuelo, Cester, Morgese (L), Koraimann 17. Coach: Held. Secondo allenatore: Zambolin.: Fabroni 6, Bargi 3, Spadavecchia 4, Vedovotto 7, Giovi (L), Boswinkel 15, Della Volpe, Graziani, Braga, Pochini, Di Tommaso, Fedrizzi 14, Melo 2. Coach: Cichello. Secondo allenatore: Cruciani.Arbitri: Sergio Pecoraro, Nicola Traversa.Note. Video Check: richiesto nel secondo set da Reggio Emilia sull’11-17.