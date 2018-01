Emma Villas, coach Cichello al pubblico senese: ''Venite a sostenerci, abbiamo bisogno di voi contro la capolista''

La Emma Villas prosegue la preparazione in vista del match di domenica al PalaEstra contro Roma

Il big match della ventesima giornata del girone bianco del campionato di pallavolo di Serie A2 si gioca domenica 7 gennaio a partire dalle ore 18 al PalaEstra: si affrontano la terza e la prima in classifica. La Emma Villas Siena, che è terza in graduatoria con 33 punti, attende l’arrivo della Ceramica Scarabeo Gcf Roma, che è in vetta con 39 punti. Sono 6 i punti di differenza in classifica tra le due formazioni quando mancano tre giornate al termine della prima fase. Dopo la vittoria ottenuta mercoledì al PalaTiziano dal team capitolino per 3-0 contro la Messaggerie Bacco Catania i romani sono già certi della qualificazione alla Pool Promozione. Ma il match in programma nel palazzetto dello sport in viale Sclavo (sponsored by Azienda Sclavi) è molto importante per entrambe le formazioni: Roma vuole difendere la prima piazza, Siena vuole difendere la terza e avvicinarsi alla conquista del pass per poter disputare la Pool A insieme alle migliori del campionato di Serie A2. E se le due squadre si qualificheranno per la Pool Promozione i punti in palio domenica al PalaEstra verranno portati dietro e varranno anche nella seconda fase.Sia la Emma Villas Siena che la Ceramica Scarabeo Gcf Roma arrivano da due vittorie consecutive in campionato. Il trend è quindi positivo per tutti e due i team, che cercano tuttavia altri punti e nuove conferme da questa sfida. I romani hanno anche conquistato la finale della Coppa Italia di Serie A2, che disputeranno a fine gennaio a Bari contro la Caloni Agnelli Bergamo.Sarà pure una sfida di ex, visto che nella squadra rossoblu militano l’opposto italo-cubano Williams Padura Diaz e lo schiacciatore olandese Jan Willem Snippe, due giocatori importanti nei roster della compagine senese di due e di un anno fa. Stanno entrambi disputando una buonissima stagione, avendo già messo a segno in campionato rispettivamente 368 e 263 punti.“Sarà per noi una partita molto importante – commenta il coach della Emma Villas Siena, Juan Manuel Cichello –, andiamo ad affrontare la squadra che si sta dimostrando la più forte del nostro girone insieme a Santa Croce. Roma sta facendo veramente bene in questa prima fase, noi ci stiamo preparando al meglio con l’obiettivo di conquistare una vittoria. La Ceramica Scarabeo Gcf ha tanta qualità, Padura Diaz è un giocatore molto forte ed energico che conosciamo bene da tanti anni, è un opposto che ha molta grinta e che riesce sempre a fare buonissime cose. In banda hanno altri giocatori di livello assoluto come Snippe e poi c’è Tiozzo che sta disputando un ottimo campionato. Si tratta di una squadra che sa giocare molto bene a pallavolo e la classifica lo dimostra, noi cercheremo di mettere in atto le dovute contromisure per conquistare punti preziosi. Sarà un bel test per noi per capire a che punto siamo arrivati nella nostra crescita. Stiamo lavorando molto bene, i ragazzi si stanno impegnando in ogni allenamento per crescere ancora pure nei meccanismi di squadra”.Siena è tornata al successo in trasferta vincendo per tre set a zero al PalaGrotte di Castellana Grotte. E’ stata la seconda vittoria consecutiva per 3-0 per Siena dopo quella centrata al PalaEstra pochi giorni prima contro la Sigma Aversa. Coach Cichello è soddisfatto di quello che i suoi giocatori hanno fatto vedere in campo in Puglia: “La squadra ha fatto vedere cose positive. Nel primo set è stato molto importante anche l’ingresso di Michele Fedrizzi che si è rivelato decisivo al servizio, così come nel terzo set è stato molto bravo Filippo Pochini nel momento in cui è entrato in campo, quando abbiamo piazzato un break rilevante. In generale abbiamo fatto bene, anche al servizio dove la squadra ha certamente un bel potenziale”.Coach Cichello invita il pubblico senese e si rivolge ai tifosi affinché ci sia una nutrita presenza sugli spalti del PalaEstra: “Venite a sostenerci – afferma l’allenatore argentino – in un match molto importante. Abbiamo bisogno del vostro tifo. In campo ci sarà spettacolo dato che si affronteranno alcuni tra i migliori giocatori del campionato di Serie A2, quindi chi ama la pallavolo non può proprio mancare. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto dello sport”.La squadra biancoblu effettuerà oggi pomeriggio un allenamento al PalaEstra mentre domani mattina è in programma la seduta di rifinitura.Per assistere alla partita contro la Ceramica Scarabeo Gcf Roma al PalaEstra è già attiva la prevendita. I biglietti possono essere acquistati online nella piattaforma CiaoTickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-ceramica-scarabeo-gcf-roma ) e nei punti vendita convenzionati.La biglietteria del PalaEstra sarà aperta domenica 7 gennaio dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 in poi.