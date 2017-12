Emma Villas, coach Cichello: ''Sono contento, i ragazzi hanno messo in pratica ciò che prepariamo in allenamento''

La Emma Villas Siena ha chiuso al meglio il 2017 vincendo una partita difficile come quella disputata sabato 30 dicembre al PalaEstra contro la Sigma Aversa. E’ stata una sfida importante nella corsa per accedere alla Pool Promozione contro un’avversaria che ambisce allo stesso obiettivo.La Emma Villas Siena ha giocato una delle migliori gare della stagione, chiudendo la partita in appena tre set e in un’ora e venti minuti di gioco. Coach Juan Manuel Cichello ha dato spazio a molti giocatori del team biancoblu, lanciando nel sestetto titolare Hidde Boswinkel da opposto e Roberto Braga al centro.I senesi hanno iniziato la gara con le marce altissime, riuscendo a trovare ben 9 muri-punto nel primo set. Un avvio di match straordinario, con la Emma Villas Siena che ha proseguito anche nel secondo e nel terzo set su un buon livello di gioco. Ora la compagine del Presidente Giammarco Bisogno è terza in classifica nel girone bianco con 30 punti conquistati, quando alla fine della prima fase mancano appena quattro giornate.“Faccio i complimenti alla squadra perché i ragazzi sono riusciti ad esprimere ciò che io vedo ogni giorno in allenamento – ha affermato dopo il match coach Juan Manuel Cichello –, siamo stati molto bravi soprattutto nel lavoro muro-difesa. Abbiamo messo in difficoltà una formazione forte, anche se è vero che dal secondo set Aversa ha dovuto giocare senza Libraro che è un giocatore molto importante. Ma anche quando Libraro era in campo noi eravamo riusciti a fare bene. Abbiamo messo in pratica ciò che avevamo preparato. Sono contento per questa prestazione, eravamo dispiaciuti per le due sconfitte precedenti ma adesso guardiamo avanti. Facciamo tanti auguri di buon anno a tutti e speriamo di rivedere molte buone prestazioni nel 2018. E’ importante andare a Castellana Grotte per cercare di ottenere un risultato buono e che ci faccia crescere ancora”.Sono stati 12 i punti messi a segno dall’olandese Hidde Boswinkel che contro Aversa ha giocato la sua prima partita al PalaEstra: “Abbiamo disputato un’ottima gara – ha dichiarato l’opposto arrivato dalla Mosca Bruno Bolzano –, eravamo rammaricati dopo le due sconfitte. Abbiamo fatto una grande difesa, abbiamo vinto da squadra dopo avere lavorato tanto e bene per preparare il match. Credo che fosse molto importante chiudere bene il 2017. Ero carico per questo mio esordio al PalaEstra, c’erano tanti tifosi, sono contento. Ora siamo terzi nel girone, abbiamo iniziato il cammino ma dobbiamo proseguire così. Anche fuori casa dobbiamo giocare con energia e da squadra”.La Emma Villas Siena giocherà la sua prossima gara ufficiale mercoledì 3 gennaio alle ore 20,30 a Castellana Grotte. La squadra senese tornerà ad allenarsi lunedì pomeriggio, 1 gennaio, e svolgerà poi un allenamento anche la mattina di martedì 2 gennaio prima di effettuare il trasferimento in Puglia. Mercoledì mattina è in programma la rifinitura al PalaGrotte. La partita sarà visibile online in diretta sul portale Sportube (www.sportube.tv) al costo di 2,90 euro.