Rinnovato il consiglio della Emma Villas Siena: Guglielmo Ascheri è il nuovo vicepresidente

Il Presidente Giammarco Bisogno: “E’ un momento molto importante per noi, la società si rafforza”

La Emma Villas Siena ha rinnovato il consiglio della propria società. Ci sono nuovi consiglieri e un nuovo vicepresidente: Guglielmo Ascheri, già responsabile marketing & commerciale della società, assume anche questa carica.Il consiglio è quindi adesso costituito da: Giammarco Bisogno (Presidente della Emma Villas), Guglielmo Ascheri (vicepresidente), Monia Lupi, Paolo Sebastianelli, Diego Verdiani, Gianfranco Soldati, Stefano Gailli, Francesco Saccone, Andrea Di Marco.“L’ingresso dei nuovi consiglieri è un momento molto importante per noi – commenta il Presidente Giammarco Bisogno – perché dà un nuovo assetto alla società. Ringrazio l’ex vicepresidente Politini e i consiglieri Paolini e Brignoli, credo che abbiano fatto tantissimo per il raggiungimento di grandi risultati sin dal momento della fondazione della società. Sono tra le persone che mi hanno aiutato e sostenuto e che mi sono state vicino fin dall’inizio e quindi non posso che ringraziarli. Per una serie di fattori si chiude quella fase, l’arrivo dei nuovi consiglieri rappresenta una ventata di disponibilità e anche di senesità. Si tratta di persone senesi che sono disponibili a lavorare sul posto, oltre all’importante sostegno che forniscono da sponsor. Questo – continua il Presidente della Emma Villas Siena – significa che la società si rafforza ed è sempre più determinata a raggiungere certi traguardi e dimostra che c’è voglia di migliorare e di crescere. La squadra e lo staff tecnico conoscono questi obiettivi e sanno che la società vuole ambire a grandi traguardi”.“Sono veramente onorato di accettare una carica tanto prestigiosa quanto di grande responsabilità – commenta il nuovo vicepresidente della Emma Villas Siena, Guglielmo Ascheri –, per questo non posso che ringraziare il Presidente Giammarco Bisogno per l’occasione concessami ed il precedente ed il nuovo consiglio e tutti i dirigenti, partner e tifosi attraverso i quali, grazie al lavoro e al sostegno di questi ultimi anni, il progetto Emma Villas ha avuto modo di crescere, di farsi conoscere e di essere apprezzato a livello nazionale. Tanto è stato fatto ma molto c’è ancora da fare in futuro per far sì che gli obiettivi da tempo prefissati vengano raggiunti e che palcoscenici sempre più importanti ci vedano protagonisti. Credo – aggiunge il vicepresidente Ascheri – che uno degli elementi più importanti per tutti noi sia l’aspetto della responsabilità che oggi Emma Villas ha anche al di là degli elementi sportivi. Grazie all’importanza che il progetto ha acquisito, oggi Emma Villas rappresenta un intero territorio, un intero movimento e le aziende e gli appassionati che ci sostengono. Abbiamo infatti responsabilità non solo sportive, legate a quelli che sono i risultati sul campo, ma anche sociali nei confronti di un territorio e di un movimento, e delle aziende che sono al nostro fianco. Questo è un elemento che deve essere tenuto ben presente da tutti noi e che ci deve spronare per lavorare al meglio e portare in alto il nome di Emma Villas, di chi ci sostiene e del territorio. Ciò deve essere da stimolo per il prosieguo del lavoro e per fare ancora meglio nell’intento di ottenere traguardi prestigiosi”.