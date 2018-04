Vince il Siena ma vince anche il Livorno: sempre 2 i punti di distacco a due gare dal termine

ROBUR SIENA-CUNEO 1-0 (1-0)

Nella 36ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, che si è giocata oggi, sabato 21 aprile, la Robur Siena ha superato allo stadio "Artemio Franchi" il Cuneo con il risultato di 1-0.La rete della vittoria dei bianconeri, ritornati a giocare sul campo di casa dopo un mese e tre trasferte consecutive, è stata realizzata da Iapichino al 43' del primo tempo con un bolide da 30 metri che si è infilato all'incrocio dei pali. Al 13' della ripresa da segnalare una traversa per la Robur colpita da Marotta. Non una grande partita per la squadra di mister Mignani.Al momento del rientro negli spogliatoi i calciatori Dennis Iapichino e Filippo Damian hanno accusato un lieve malessere. I due giocatori, precauzionalmente, sono stati trasportati al pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte per ulteriori accertamenti. In ospedale è stato portato anche il calciatore del Cuneo Gerbaudo. Sembrerebbe che il malessere dei giocatori sia stato causato dal caldo.Purtroppo per i bianconeri vincono anche il Pisa (3-1 contro il Pontedera anche se ormai i nerazzurri sono fuori dai giochi per il primato), ma soprattutto il Livorno (vincente in trasferta contro l'Arzachena con il risultato di 2-3) che rimane al primo posto della classifica con 66 punti davanti al Siena con 64 (bilancio complessivo di 19 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte nelle 34 partite fin qui disputate), e davanti al Pisa con 61 punti ma una partita in più.Per il Siena, certo praticamente del secondo posto (il Pisa devo giocare solamente la 37ª giornata ad Arezzo e osserverà il turno di riposo nell'ultima di campionato), rimane ancora aperta la corsa per il primo posto con il Livorno per la promozione diretta in serie B senza passare dai play-off."Per me oggi è la vittoria di tutti, di tutti quelli che oggi erano allo stadio - ha affermato mister Mignani al termine della gara -. Una partita sentita, tesa, con un risultato solo a disposizione, in questi casi c’è tensione, pathos, la squadra ha trovato difficoltà nel palleggio e nel creare presupposti importanti per fare gol. Abbiamo utilizzato più la sciabola del fioretto, oggi era importante vincere e siamo contenti, siamo rimasti li e dobbiamo ancora crederci. Portiamo a casa questi punti con gioia ed entusiasmo, spero che ci rimettano in pace con noi stessi perchè anche oggi i ragazzi hanno dato una grande dimostrazione di attaccamento al campionato. Non mi aspetto niente dagli altri, voglio rimanere concentrato su di noi, avete visto quanto era difficile vincere la partita di oggi".Il prossimo turno per la Robur, sabato 28 aprile alle ore 16.30, vedrà i bianconeri impegnati allo stadio "Artemio Franchi" contro il Piacenza, mentre il Livorno giocherà allo stadio "Armando Picchi contro la Carrarese. Nell'ultima giornata la Robur andrà in trasferta a Prato mentre il Livorno sarà impegnato a Piacenza.: Pane, Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino, Bulevardi (21’st Damian), Gerli, Vassallo (38’st Guerri), Cruciani (21’st Guberti), Santini, Marotta (44’st Panariello). All Mignani. A disp. Crisanto, Dossena, Emmausso, Mahrous, Cleur, Solini, Neglia.

CUNEO: Moschin, Rosso, Conrotto, Cristini M. (19’st Zamparo), Schiavi, Gerbaudo, Cristini A., Galuppini (31’st Bruschi), Di Filippo, Dell’Agnello, Testoni (19’st Sarzi Puttini). All. Viali. A disp. Bambino, Baschirotto, Boni, Secondo, Zigrossi, D’Agostino, Maresca, Zappella.

Arbitro: Matteo Proietti (Terni). Assistenti: Fabrizio Lombardo (Sesto San Giovanni) e Andrea Zingrillo (Seregno)

Marcatori: 43’pt Iapichino

Ammoniti: Guerri, Gerbaudo

Espulsi: Cristini A., Mignani

Note: 1859 abbonati, 894 paganti (19 ospiti), 19070 euro incasso (compresa quota abbonati)