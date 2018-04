Calcio Serie C, il Siena sconfitto ad Arezzo viene superato dal Livorno

AREZZO-ROBUR SIENA 1-0 (0-0)

Cambia tutto al vertice della classifica del campionato calcio di Serie C girone A, dopo che, nella 35ª giornata giocata oggi, sabato 14 aprile, la Robur Siena viene superata ad Arezzo con il risultato di 1-0 mentre il Livorno supera in casa il Pisa per 2-0.La rete della vittoria degli amaranto la realizza Cutolo al 6' della ripresa su azione di contropiede.Pesante sconfitta per il Siena che scende così al secondo posto della classifica fermo a 61 punti con un bilancio complessivo di 18 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte nelle 33 partite fin qui disputate, dietro al Livorno che battendo il Pisa sale a 63. Pisa che rimane in terza posizione a quota 58.Il prossimo turno per il Siena, sabato 21 aprile alle ore 14.30, vedrà i bianconeri impegnati allo stadio "Artemio Franchi" contro il Cuneo per la 36ª giornata di campionato.: Perisan, Varga, Lulli (17’st Yebli), Foglia, Cutolo (26’st Regolanti), Cellini (12’st Di Nardo), Muscat (26’st Della Giovanna), Luciani, De Feudis, Benucci (1’st Cenetti), Semprini. All. Pavanel. A disp. Ferrari, Talarico, Mazzarani, Ferrario, Criscuolo, Belvisi.: Pane, Rondanini, Sbraga (44’st Dossena), D’Ambrosio, Iapichino (12’st Mahrous), Bulevardi (30’st Cristiani), Gerli, Vassallo, Cruciani (12’st Santini), Neglia (30’st Emmausso), Marotta. All, Mignani. A disp. Rossi A., Crisanto, Panariello, Guberti, Guerri, Cleur, Solini.Arbitro: Simone Sozza (Seregno). Assistenti: Antonio Vono (Soverato) e Nicola Nevio Spiniello (Avellino)Marcatori: 6’st CutoloAmmoniti: Benucci, De Feudis, Foglia, Vassallo