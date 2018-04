Arezzo-Robur Siena, 23 convocati da Mignani: ''Arriviamo a questa partita con grande entusiasmo''

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 23 giocatori per la partita di oggi, sabaro 14 aprile, che si giocherà alle ore 18.30 allo stadio ''Città di Arezzo" tra Arezzo e Siena, 35ª e quartultima giornata del campionato di calcio di Serie C girone A.Di seguito l’elenco dei convocati: Bulevardi, Cleur, Crisanto, Cristiani, Cruciani, Dossena, D’Ambrosio, Emmausso, Gerli, Guberti, Guerri, Iapichino, Mahrous, Marotta, Neglia, Panariello, Pane, Rondanini, Rossi A., Santini, Solini, Sbraga, Vassallo."Dobbiamo trovare il modo giusto per affrontare questa partita, mi auguro e spero che i ragazzi percepiscano l’importanza della partita e trovino nella forza del lavoro fatto fino ad oggi la spinta per giocare la sfida di domani - così mister Mignani presenta la gara contro l'Arezzo che si giocherà oggi pomeriggio -. L’Arezzo mi sembra che stia vivendo un ottimo momento, viene da una serie di risultati positivi e ha trovato gli equilibri: è libera di testa perchè sa che deve aspettare un destino che non dipende dai propri risultati: la squadra si è compattata alla città e alla tifoseria. Arriviamo bene a questa partita, con grande entusiasmo, con grande voglia di giocare una delle ultime quattro partite che ci separano dalla fine del campionato: non mi stancherò mai di dire ai ragazzi che quello che hanno ottenuto fino ad ora è frutto del loro lavoro, del loro sacrificio e di quello che hanno portato in campo fin dal primo giorno di allenamento. Questo ci deve dare forza, tranquillità, serenità, forza e spensieratezza, non paura e pressione. E’ normale che quando arrivi a quattro partite dalla fine e vedi un obiettivo vicino ci possa essere un po’ di pressione, quello che abbiamo fatto fino ad oggi deve toglierci questa pressione e farci credere che se andiamo in campo e facciamo il nostro dovere penso che siano buone probabilità di fare risultato, contro tutti''.In classifica, la Robur è al comando con 61 punti, davanti al Livorno a 60 ed al Pisa a 58. Distanziati gli altri. L'Arezzo è al 16º posto con33 punti.