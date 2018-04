Calcio Serie C, il Siena vince a Piacenza e vola in testa

PRO PIACENZA-ROBUR SIENA 0-1 (0-0)

Vittoria per il Siena che, nel recupero della 28ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata oggi, martedì 3 aprile, allo stadio ''Garilli'', supera il Pro Piacenza con il risultato di 0-1 superando così in classifica il Livorno.Al 29' del primo tempo doppia traversa di Neglia: su un tiro dalla lunga distanza il pallone colpisce la traversa, rimbalza sulla linea di porta e poi nuovamente sul legno lungo. La rete del Siena arriva al 27' della ripresa con Santini di testa su angolo di Iapichino.Il Siena sale nuovamente al primo posto della classifica a 61 punti con un bilancio complessivo di 18 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte nelle 32 partite fin qui disputate, davanti al Livorno con 60 punti, ma con due partite in meno, ed al Pisa con 55.Il prossimo turno per il Siena, sabato 14 aprile alle ore 18.30, vedrà i bianconeri impegnati in trasferta allo stadio "Città di Arezzo" per la 35ª giornata di campionato (nella 34ª la squadra di mister Mignani osserverà il turno di riposo).: Gori, Calandra, Cavagna, Aspas (32’st Starita), Alessandro, La Vigna, Ricci, Musetti, Abate (32’st Mastroianni), Battistini, Belotti. All. Pea. A disp. Bertozzi, Cuccato, Belfasti, Paramatti, Soresina, Frick, Gerevini, Messina.: Pane, Rondanini (18’st Guerri), Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino, Cleur, Gerli, Bulevardi (18’st Brumat), Cruciani (25’st Santini), Neglia, Marotta (25’st Guberti, 35’st Panariello). All. Mignani. A disp. Rossi A., Crisanto, Dossena, Emmausso, Mahrous, Solini.Arbitro: Andrea Mei di Pesaro. Assistenti: Pietro Guglielmi di Albano Laziale, Graziano Carmine di Mantova.Marcatori: 27’st SantiniAmmoniti: Cavagna, Panariello