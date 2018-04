Pro Piacenza-Robur Siena, 22 convocati da Mignani: ''Rialziamo la testa''

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 22 giocatori per la partita di domani, martedì 3 aprile, che si giocherà alle ore 14.30 allo stadio ''Garilli" tra Pro Piacenza e Siena, recupedo della 28ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A rinviata per maltempo.Di seguito l’elenco dei convocati: Brumat, Bulevardi, Cleur, Crisanto, Cruciani, Dossena, D’Ambrosio, Emmausso, Gerli, Guberti, Guerri, Iapichino, Mahrous, Marotta, Neglia, Panariello, Pane, Rondanini, Rossi A., Santini, Solini, Sbraga."Il segnale negativo di Pontedera è sicuramente la sconfitta, dobbiamo viverla male perchè non dobbiamo mai abituarci ad una situazione di questo genere e cercare di fare in modo che non avvenga più, in particolare mi riferisco all’episodio che ha deciso la partita: abbiamo sbagliato, non possiamo lasciare un giocatore avversario colpire da solo nella nostra area piccola - così mister Mignani presenta la gara contro il Pro Piacenza -. Tra gli elementi positivi della sfida c’è che, per la prima volta, abbiamo trovato una squadra avversaria che ci è “saltata addosso”, abbiamo retto l’urto e siamo riusciti a controbattere: sotto l’aspetto della qualità non abbiamo fatto la migliore partita pero’ sotto l’aspetto dell’atteggiamento abbiamo ribattuto colpo su colpo ad una squadra fisica, che ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo ripartire, dobbiamo immediatamente rialzare la testa e pensare che da qui alla fine ci sono sempre meno possibilità di sbagliare. La squadra sta bene, anche a Pontedera ha fatto una gara importante sotto l’aspetto della corsa e dell’agonismo, non ho preoccupazioni e pensieri da questo punto di vista, è normale che quando perdi dei contraccolpi ci siano, visto il nostro percorso pero’ dobbiamo guardare cosa abbiamo fatto di buono ed andare avanti, credendo nel lavoro e in quello che possiamo fare di partita in partita. L’emergenza a centrocampo? Non mi preoccupa, è ovvio che preferirei arrivare alla partita con la maggior parte dei giocatori a disposizione: a centrocampo abbiamo delle defezioni pero’ troveremo degli stimoli ulteriori per fare ancora meglio. Il Pro Piacenza? Mi aspetto una squadra affamata di punti, ha meno fisicità delle squadre che abbiamo incontrato ultimamente ma ha qualità, a centrocampo e in attacco: dovremo avere l’attenzione al massimo e cercare di non commettere errori, contro una squadra che avrà tanta voglia di fare punti in casa''.In classifica, la Robur è al secondo posto con 58 punti, dietro al Livorno primo con 60 e davanti al Pisa con 55.