Calcio Serie C, la Robur Siena fermata dal Pontedera nel finale

PONTEDERA-ROBUR SIENA 1-0 (0-0)

Sonfitta per il Siena che, nella 33ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata oggi, giovedì 29 marzo, allo stadio ''Ettore Mannucci'', viene superato dal Pontedera con il risultato di 1-0 non approfittando così del passo falso casalingo del Livorno superato in casa dal Monza per 0-2.Poche emozioni nel corso del primo tempo: da segnalare al 30' una rete annullata ai padroni di casa per fuorigioco. Partita bloccata anche nella ripresa e squadre che si avviano a concludere sul pari quando il Pontedera realizza con una rete di Frare all'89' sugli sviluppi di un calcio di punizione.Il Siena si trova quindi sempre al secondo posto della classifica a 58 punti con un bilancio complessivo di 17 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte nelle 31 partite fin qui disputate, dietro al Livorno con 60 punti, e davanti al Pisa che vincendo oggi si è fatto pericolosamente sotto a 55 punti.Il prossimo turno per il Siena, sabato 14 aprile alle ore 18.30, vedrà i bianconeri impegnati in trasferta allo stadio "Città di Arezzo" per la 35ª giornata di campionato (nella 34ª la squadra di mister Mignani osserverà il turno di riposo). Sabato 3 aprile invece si giocherà il recupero della gara della 28ª giornata contro il Pro Piacenza, in programma allo stadio "Garilli" alle 14.30.: Contini, Risaliti, Borri, Caponi, Grassi, Pinzauti (42’st Maritato), Corsinelli, Gargiulo, Calcagni, Frare, Posocco (38’st Tofanari). All. Maraia. A disp. Biggeri, Marinca, Romiti, Vettori, Spinozzi, Pandolfi, Raffini, Ferrari, Paolini.: Pane, Brumat, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino, Bulevardi (44’st Emmausso), Gerli, Damian, Guberti (28’st Cruciani), Marotta, Santini (28’st Neglia). All. Mignani. A disp. Rossi A., Crisanto, Panariello, Dossena, Rondanini, Guerri, Mahrous, Cleur, Solini.Arbitro: Daniel Amabile di Vicenza. Assistenti: Fabio Tribelli e Nicola Badoer di Castelfranco Veneto.Marcatori: 44’st FrareEspulsi: DamianAmmoniti: Grassi, Guberti, Corsinelli, Caponi