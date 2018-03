Robur Siena-Pistoiese, 24 convocati da Mignani: ''Smaltita l’amarezza, da Livorno ne veniamo fuori probabilmente ancora più forti''

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 24 giocatori per la partita di domani, sabato 24 marzo, che si giocherà alle ore 20.30 allo stadio "Artemio Franchi" tra Siena e Pistoiese, valida per la 32ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A.Di seguito l’elenco dei convocati: Brumat, Bulevardi, Cleur, Crisanto, Cristiani, Cruciani, Damian, Dossena, D’Ambrosio, Emmausso, Gerli, Guberti, Guerri, Iapichino, Mahrous, Neglia, Panariello, Pane, Rondanini, Rossi A., Santini, Solini, Sbraga, Vassallo."Abbiamo provato un po’ di amarezza a Livorno perchè eravamo convinti che il risultato sarebbe stato diverso, smaltita l’amarezza ne veniamo fuori probabilmente ancora più forti - ha dichiarato mister Mignani presentando la gara -. Andare a giocare con quella personalità e con quella intensità a Livorno, contro una squadra forte, a detta di tutti la candidata per la vittoria del campionato, è un segno importante da parte nostra della convinzione che proveremo a fare il massimo fino alla fine, anche con qualità. La cosa più importante è che questo Siena sia efficace, se poi riusciamo ad essere anche belli meglio ancora, i punti che abbiamo fatto ce li siamo conquistati grazie al nostro modo di giocare e al nostro modo di approcciare le partite, non certo per casualità. Non abbiamo mai vinto una partita sporca, non abbiamo mai vinto non meritandolo, è la parte più importante del lavoro che abbiamo espresso in questa stagione. La Pistoiese? E’ una buona squadra, allenata da un tecnico esperto per la categoria, con giocatori esperti e giovani molto interessanti: la Pistoiese ha un organico con questa qualità e questa tipologia da diversi anni, sarà una partita difficile perchè nessuno ti regala niente e ce ne accorgiamo ogni settimana su tutti i campi. Proveremo in tutti i modi a vincere la partita come facciamo ogni volta che scendiamo in campo''.In classifica, la Robur è al comando con 55 punti davanti al Livorno con 54, e Pisa e Viterbese Castrense con 49.