Valentini visita il cantiere del futuro campo della Robur all'Acquacalda

Il Sindaco Bruno Valentini ha fatto oggi un sopralluogo al cantiere del futuro campo di allenamento della Robur Siena, dove sono in corso i lavori di rifacimento dell'intera struttura.Ad accoglierlo la presidente della Robur Siena Anna Durio, il Direttore dei lavori ing. Alberto Pazzaglia, la Progettista arch. Marta Garosi e la Responsabile della sicurezza arch. Federica Barbucci. I lavori, affidati alle ditte Verdini Emilio e Sit-in, includono il rifacimento in erba sintetica, opere di delimitazione e riassetto, di sistemazione esterna, spogliatoi, impiantistica, arredi interni ed esterni, misure di sicurezza e altro ancora. L'impianto sarà adatto agli allenamenti della prima squadra della società bianconera, che gestirà la struttura per almeno 10 anni.