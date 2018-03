Calcio Serie C, il Monza interrompe la striscia di 11 partite utili consecutive del Siena

MONZA-ROBUR SIENA 2-0 (1-0)

Si interrompe a Monza, nella 30ª giornata del campionato di calcio di Serie C, giocata oggi, sabato 17 marzo, la striscia di 11 risultati utili consecutivi per il Siena che, allo stadio ''Brianteo'', viene superato con il risultato di 2-0.I padroni di casa passano in vantaggio all'11' del primo tempo con Cori che supera Pane su un passaggio di D'Errico. Al 30' Vassallo colpisce la traversa solo davanti alla porta. Al 4' della ripresa arriva il raddoppio del Monza con Giudici su assist di D'Errico.Si interrompe così la marcia dei bianconeri che nelle ultime 11 partite avevano conquistato 25 punti, con 7 vittorie e 4 pareggi.La contemporanea sconfitta del Livorno vede la Robur rimanere sola al comando con 55 punti ed un bilancio complessivo di 16 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte nelle 28 partite fin qui disputate, davanti al Livorno con 54. Dietro, possibilità di recupero per Pisa e Viterbese.Il prossimo turno martedì 20 marzo alle ore 20.30, vedrà il super derby con scontro al vertice all'Armando Picchi, contro il Livorno, per la 31ª giornata di campionato.: Liverani, Riva, Palesi (32’st Galli), Guidetti, Cori, D’Errico, Cogliati (15’st Mendicino), Caverzasi, Tentardini, Adorni, Giudici (32’st Carissoni). All. Zaffaroni. A disp. Del Frate, Origlio, Galli, Forte, Negro, Tomaselli, Trainotti, Padula, Ponsat, Perini.: Pane, Rondanini (35’st Cleur), Sbraga (17’st Dossena), D’Ambrosio, Iapichino (17’st Mahrous), Damian, Gerli, Vassallo (35’st Cruciani), Guberti, Santini, Marotta (32’st Neglia). All. Mignani. A disp. Rossi A., Crisanto, Panariello, Guerri, Cruciani, Cristiani, Solini, Brumat.Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna. Assistenti: Pierluigi Mazzei e Antonio SpensieriMarcatori: 11’pt Cori, 4’st GiudiciAmmoniti: Giudici, D’Errico, Dossena