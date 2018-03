Monza-Robur Siena, 24 convocati da Mignani: ''Pensiamo a fare bene a Monza, con tutte le nostre forze''

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 24 giocatori per la partita di domeni, sabato 17 marzo, che si giocherà alle ore 14.30 allo stadio "Brianteo" tra Monza e Robur Siena e, valida per la 30ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A.Di seguito l’elenco dei convocati: Di seguito l’elenco: Brumat, Cleur, Crisanto, Cristiani, Cruciani, Damian, Dossena, D’Ambrosio, Emmausso, Gerli, Guberti, Guerri, Iapichino, Mahrous, Marotta, Neglia, Panariello, Pane, Rondanini, Rossi A., Santini, Solini, Sbraga, Vassallo."«E’ stata una buona settimana, anche perchè il clima ci ha permesso di allenarci con continuità: veniamo da una vittoria e lo spirito è quello giusto - così Michele Mignani presenta la gara di Monza -. E’ stata una settimana importante sotto l’aspetto del lavoro tecnico-tattico e fisico, ci apprestiamo ad affrontare probabilmente la partita più importante dell’anno in questo momento, dobbiamo venir fuori da questa partita con delle conferme. Monza? Dobbiamo ricordarci che all’andata ci ha battuto 3-0, è un avversario difficilissimo e in casa ha delle certezze in più, riuscendo ad esprimere meglio le proprie qualità: è una squadra difficile da affrontare, ha la sua fisionomia ben definita con un allenatore che è lì da molto tempo, è molto bravo e sa preparare bene le partite. Dobbiamo affrontare questa sfida con lo spirito e la consapevolezza di essere una squadra importante per il campionato e che deve credere nella possibilità di fare bottino pieno anche a Monza. La partita dell’andata? Tutte le partite insegnano qualcosa, siano esse vittorie o sconfitte, soprattutto se analizzate nel modo giusto: è stato un periodo con delle sconfitte casalinghe consecutive che ci ha fatto crescere, e ci ha permesso di lavorare con più qualità ed intensità, trovando delle certezze anche nelle sconfitte. L’assenza di Bulevardi? Un allenatore vorrebbe avere sempre tutti a disposizione, pero’ Bulevardi è squalificato e si riposerà per una partita, troveremo sicuramente il modo di mettere in campo una squadra competitiva, non abbiamo titolari la nostra rosa è composta da giocatori che si equivalgono e che danno ampie garanzie. La partita di domani con il Monza è quella che ti permette di arrivare con lo spirito giusto alla partita di martedì, pensiamo con tutte le nostre forze, e con la testa, a fare bene a Monza''.In classifica, la Robur è al comando con 55 punti davanti al Livorno con 54, Pisa con 48 e Viterbese Castrense con 46.