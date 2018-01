Piacenza-Robur Siena, 23 convocati da Mignani: ''Stiamo bene e siamo pronti''

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 23 giocatori per la partita di domani, mercoledì 24 gennaio, che si giocherà alle ore 14.30 allo stadio "Leonardo Garilli" tra Piacenza e Siena, recupero della 18ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A.Di seguito l’elenco dei convocati: Bulevardi, Cleur, Crisanto, Cristiani, Cruciani, D’Ambrosio, Damian, Emmausso, Gerli, Guberti, Guerri, Iapichino, Mahrous, Marotta, Neglia, Panariello, Pane, Rondanini, Rossi A., Santini, Sbraga, Terigi, Vassallo."Come arriva la squadra alla partita di domani? Spero con lo spirito giusto - dice mister Mignani presentando la gara -, abbiamo ripreso il cammino andando a vincere su un campo difficile e in una regione difficile, dobbiamo andare in tutti i modi a provare a fare risultato a Piacenza. Non si tratta di una partita in più ma di una partita che dovevamo giocare, dobbiamo provare in tutti i modi a portare a casa qualcosa. La classifica del Piacenza bugiarda? E’ la realtà, perchè ha una rosa di ottimi giocatori che probabilmente fino a questo momento non ha espresso il vero valore, in questa prima parte di mercato si è rinforzata facendo rientrare un giocatore che lo scorso anno aveva fatto la differenza come Taugordeau, si è rinforzata in avanti e a centrocampo. E’ una squadra che viene da una vittoria e ha preso autostima, avrà voglia di fare punti perchè gioca in casa e vorrà dare continuità di risultati come noi. La squadra sta bene, quando vinci le energie si recuperano più velocemente, abbiamo fatto tre allenamenti dopo la gara con l’Arzachena, siamo pronti. I nuovi si stanno inserendo bene, sono bravi ragazzi ed il gruppo è sano, gli ha dato una mano ad integrarsi, sta proseguendo tutto per il verso giusto. Nel girone di ritorno i punti valgono doppio, sia per chi deve salvarsi, sia per chi deve provare a vincere, sia per chi deve sistemarsi in zone tranquille di classifica: è più difficile ma lo dice anche un po’ la storia dei campionati, è difficile ripetere i punti conquistati nel girone d’andata e chi li ha fatti pochi deve per forza cercare di farli di più. Andiamo avanti sulla stessa falsariga di quello che ci siamo sempre detti, ragioniamo di partita in partita e alla fine del campionato vedremo quanti punti avremo fatto".