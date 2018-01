uRadioRobur, nasce la collaborazione tra la Robur Siena e uRadio

La Robur Siena inizia una stretta collaborazione con uRadio, la radio dell’Università degli Studi di Siena. La società bianconera intende così aprirsi ulteriormente al mondo degli studenti senesi e non, dopo la promozione studiata sin dalla passata stagione che prevede l’ingresso in gradinata Paolo De Luca al costo di 8 euro per gli studenti universitari in occasione delle partite casalinghe dei bianconeri.La nuova iniziativa porterà negli studi di uRadio direttamente il mondo bianconero, con la presenza della dirigenza, dello staff tecnico, della squadra e degli sponsor, all’interno della trasmissione “L’Ora Robur”, in onda ogni giovedì dalle ore 18 in streaming su www.uradio.org In particolare ci sarà un coinvolgimento maggiore dei calciatori-studenti della Robur, Samuele Neglia ed Aniello Panariello. All’interno della trasmissione saranno poi inseriti dei giochi e dei contest social che permetteranno una vera e propria interazione tra il mondo Robur e il mondo degli universitari.