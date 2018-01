E' attiva da lunedì 22 gennaio la prevendita per la partita tra Piacenza e Robur Siena, in programma mercoledì 24 gennaio alle ore 14,30 allo stadio “Garilli” di Piacenza. Il circuito di vendita è Viva Ticket, ( www.vivaticket.it ) a Siena è possibile acquistare i biglietti al prezzo di 10 euro più prevendita nei seguenti punti vendita:TABACCHERIA IL CHIASSO LARGO | Prevendita Autorizzata Vivaticket Via Rinaldini, 7/9, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 282162I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati in prevendita fino alle ore 19 di martedì 23 gennaio e non il giorno della partita alle biglietterie in prossimità dello stadio.