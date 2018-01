Arzachena-Robur Siena, 23 convocati da Mignani: ''Arriviamo bene a questa sfida, con lo spirito giusto''

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 23 giocatori per la partita di domani, sabato 20 gennaio, che si giocherà alle ore 14.30 allo stadio "Bruno Nespoli" di Olbia tra Arzachena e Siena per la 22ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A.Di seguito l’elenco dei convocati: Bulevardi, Cleur, Crisanto, Cristiani, Cruciani, D’Ambrosio, Damian, Emmausso, Gerli, Guberti, Guerri, Iapichino, Mahrous, Marotta, Neglia, Panariello, Pane, Rondanini, Rossi A., Santini, Sbraga, Terigi, Vassallo. Cleur ha scelto il numero 18 di maglia.“Arriviamo bene a questa sfida, dopo una sosta prolungata, anche se era in preventivo. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e consapevoli che domani sarà una partita difficile, perchè l’Arzachena anche all’andata ci ha messo in difficoltà e sicuramente come noi è cresciuta nell’arco del girone d’andata, venire a giocare in Sardegna poi è sempre difficile. All’andata siamo rimasti in 10 e abbiamo avuto una grande reazione per andare a recuperare un risultato che era difficile. L’Arzachena non è più una sorpresa, ha un’identità ben precisa e ha fatto risultato contro squadre importanti. Santini? E’ un profilo di quelli che avevamo puntato, siamo contenti del suo arrivo e sicuramente ci darà una mano: sono convinto che abbia le caratteristiche per inserirsi al meglio nel nostro contesto di gioco, non vediamo l’ora di metterlo alla prova. Cleur lo seguivamo da tempo e lo abbiamo visto anche nell’amichevole con la Virtus Entella: rimpingua un reparto dove eravamo abbastanza contati considerando il problema di Brumat”.