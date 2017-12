Calcio Serie C, Siena-Pisa finisce a reti inviolate

ROBUR SIENA-PISA 0-0

Dopo il poker rifilato in trasferta alla Lucchese, nella 21ª giornata del campionato di calcio di Serie C, giocata oggi, sabato 30 dicembre, allo stadio "Artemio Franchi", la Robur Siena pareggia contro il Pisa con il risultato di 0-0. Al 36' della ripresa, Sbraga colpisce il palo su calcio d'angolo di Iapichino, pareggio comunque giusto tra le due squadre.Con questo pareggio la Robur sale a quota 37 punti con un bilancio di 11 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte nelle 19 partite disputate, al secondo posto insieme alla Viterbese Castrense e dietro al Livorno nettamente primo.Sabato 21 gennaio, alle ore 14.30, impegno in trasferta allo stadio ''Bruno Nespoli'' di Arzachena, per la 22ª giornata del campionato di calcio di Serie C.: Pane, Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino, Cristiani (45’st Guerri), Gerli, Vassallo, Guberti (31’st Campagnacci), Neglia (31’st Bulevardi), Marotta. All. Mignani. A disp. Rossi A., Crisanto, Panariello, Terigi, Lescano, Mahrous, Cruciani, Romagnoli, Damian.PISA: Petkovic, Birindelli, Filippini (36’st Lisuzzo), Mannini, Di Quinzio, Carillo, Izzillo (14’st De Vitis), Masucci (45’st Cuppone), Gucher, Ingrosso, Negro (14’st Eusepi). All. Pazienza. A disp. Voltolini, Sabotic, Peralta, Giannone, Zammarini, Favale, Langella, Marconcini.Arbitro: Andrea Giuseppe Zanonato (Vicenza). Assistenti: Fabio Tribelli (Castelfranco Veneto) e Nicola Badoer (Castelfranco Veneto).Ammoniti: Guberti, De Vitis, Birindelli, VassalloNote: 1859 abbonati, 2948 paganti (1516 ospiti), 42550 euro incasso (compresa quota abbonati)