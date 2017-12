Calcio Serie C, il Siena dilaga a Lucca

LUCCHESE-ROBUR SIENA 1-4 (1-3)

Dilaga la Robur Siena a Lucca nella 20ª giornata del campionato di calcio di Serie C, allo stadio ''Porta Elisa'', superando la Lucchese con il risultato di 1-4.Tre minuti e passano in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa di Del Santo. Al 10' arriva il pareggio dei bianconeri: realizza Cristiani su un passaggio filtrante di Guberti. Al 20' la Robur passa in vantaggio con Rondanini che supera l'estremo difensore avversario su cross di Sbraga. Al 27' doppietta di Rondanini che segna di testa su cross di Iapichino. Al 37' del secondo tempo arriva la rete di Marotta per il definitivo 1-4.“Abbiamo fatto una buona partita nonostante il fatto che fossimo alla terza partita in una settimana e che venissimo da una brutta gara fatta a Cuneo - così mister Mignani al termine della gara -. In più abbiamo preso il gol a freddo in una maniera diciamo curiosa, la squadra ha avuto una reazione importante ed intelligente, ha continuato a giocare, non ha perso la testa e con la consapevolezza nei propri mezzi ha recuperato la partita, gestendo con buona personalità il resto della gara. Il nostro obiettivo è quello di essere una squadra fastidiosa che va a giocare su tutti i campi con personalità e con il tentativo di far risultato sempre: da qui a pensare al primo posto è molto difficile e lontano dai nostri pensieri: credo che quello che sta facendo il Livorno sia incredibile”.Con questa vittoria la Robur sale a quota 36 punti con un bilancio di 11 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte nelle 18 partite disputate, al secondo posto dietro al Livorno nettamente primo a 46 e davanti al Pisa con 35..Sabato 30 dicembre, impegno allo stadio "Artemio Franchi" per la 20ª giornata del campionato contro il Pisa.: Albertoni, Tavanti (1’st Bortolussi), Cecchini, Arrigoni, Capuano, Merlonghi, Del Sante, Fanucchi, Baroni, Nolè (25’st De Vena), Espeche. All. Lopez. A disp. Di Masi, Maini, Razzanelli, Russo, Cardore, Magli, Pagnini.: Pane, Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino, Cristiani, Gerli, Vassallo, Guberti (39’st Campagnacci), Neglia, Marotta (39’st Bulevardi). All. Mignani. A disp. Crisanto, Panariello, Terigi, Guerri, Lescano, Mahrous, Cruciani, Romagnoli, Damian, Cefariello.Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido.Assistenti: Simone Assante di Frosinone e Tiziano Notarangelo di Cassino.Marcatori: 3’pt Del Sante, 10’pt Cristiani, 20’pt e 27’pt Rondanini, 37’st MarottaAmmoniti: BulevardiEspulsi: Fanucchi