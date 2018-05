Basket Serie C, la Virtus parte con il piede giusto: netta vittoria in gara 1 delle semifinali playoff

LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA-LA FALEGNAMI ABC CASTELFIORENTINO 92-58 (26-14; 52-23; 78-37)

Vittoria importante per la Sovrana Pulizie, che in Gara 1 delle semifinali Playoff batte la Falegnami ABC Castelfiorentino per 92-58, portandosi in vantaggio 1-0 nella serie.Al PalaCorsoni, sostenuti da un numeroso e caloroso pubblico, i rossoblu controllano la partita sin dal primo quarto dove, dopo un equilibrio durato per i primi 5 minuti, le triple della Virtus spaccano la partita; a guidare la truppa è Nepi, autore di un perfetto 3/3 da oltre l'arco. I rossoblu, forti di un vantaggio già in doppia cifra a fine primo quarto (26-12) non si fermano, continuando a segnare con continuità grazie ai due canestri con fallo consecutivi di Bianchi ed alla quarta tripla su altrettanti tentativi di Nepi, che danno ai virtussini il +23 (37-14). La Virtus continua ad allungare nel punteggio, anche se sul finire del quarto sembra rilassarsi, concedendo a Montagnani qualche canestro in penetrazione, prima che Lenardon bruci la retina con una tripla sulla sirena che dà ai rossoblu il +29 a metà partita (52-23). Con un vantaggio così ampio, la Sovrana Pulizie non deve far alto nel secondo tempo che controllare la partita, cosa che fa molto bene sfruttando anche una buona serata nel tiro da fuori (12/23, 52% da tre punti) messa ancor più in risalto da quella pessima degli ospiti (3/24, 13%). Nel terzo quarto Simeoli ed il solito Nepi segnano con continuità e permettono ai rossoblù di toccare anche il +45. Nell'ultimo quarto, con la partita ampiamente già terminata, spazio ai giovani per entrambe le squadre, i quali conducono il risultato fino al finale 92-58.La Sovrana Pulizie è ora attesa a Gara 2, mercoledì 9 alle 21.15 a Castelfiorentino. In caso di vittoria, i rossoblu chiuderebbero la serie sul 2-0 guadagnandosi l'accesso alla finale. In caso di sconfitta, Gara 3 sarà di nuovo al PalaCorsoni, Domenica 13 alle 18.: Falchi R, Ceccatelli, Mucci 5, Bianchi 17, Simeoli 16, Olleia 3, Lenardon 19, Imbrò 6, Ndour 4, Nepi 20, Pucci ne, Falchi 2. All. Tozzi: Montagnani 16, Belli E 5, Belli A, Tozzi 16, Cantini 2, Ticciati, Papi 4, Meoni, Daly 3, Verdiani ne, Tavarez 2, Delli Carri 10. All. Betti