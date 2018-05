Tutti al PalaCorsoni, partono le promozioni della Virtus Siena per i play-off

La ASD Virtus Siena comunica che in occasione delle semifinali Playoff, il prezzo dei biglietti interi e ridotti per abbonati stagione regolare e soci rimarrà invariato, così come l'ingresso gratuito sotto i 14 anni.Per l'occasione, la Virtus propone la promozione "Porta un amico al palazzo": chi si presenterà alla partita con un amico avrà diritto a due biglietti al prezzo di uno.Oltre a questo, ad ogni contrada saranno riservati 10 biglietti omaggio, per rinsaldare nuovamente la vicinanza della società al territorio.Gara 1 della serie di semifinale contro Castelfiorentino sarà domenica 6 alle ore 18 al PalaCorsoni, mentre Gara 2 Mercoledì 9 alle 21.15 in trasferta. L'eventuale Gara 3 sarà invece Domenica 13, sempre alle ore 18 al PalaCorsoni.