Basket Serie C: iniziano bene i play-off della Virtus: netta vittoria in gara 1 contro Agliana

LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA-ENDIASFALTI SPA AGLIANA 73-52 (30-11; 48-23; 62-40)

Parte con il piede giusto l'avventura Playoff della Sovrana Pulizie, che in Gara 1 al PalaCorsoni supera la Endiasfalti Agliana per 73-52, portandosi avanti 1-0 nella serie.Ottima partenza dei rossoblu: i ragazzi di coach Tozzi iniziano la sfida mettendo in campo molta intensità ed aggressività, concedendo poco agli ospiti e riuscendo, grazia alle tante palle recuperate, a volare in contropiede, soprattutto con Olleia, costruendo un parziale iniziale di 22-4 che sin da subito indirizza la partita verso i binari rossoblu. Soltanto due triple di Nieri riescono a far raggiungere ad Agliana la doppia cifra nel primo quarto, che si chiude 30-11. Nella seconda frazione cala leggermente l'intensità dei virtussini, che avendo già un vantaggio consistente non aggrediscono la partita come ad inizio gara, ma si limitano a gestire il vantaggio. Il quintetto rossoblu continua a costruire buoni tiri che non vengono però convertiti, ma ciò non impedisce alla Sovrana Pulizie di allungare ulteriormente, toccando il +25, 48-23, a metà partita.Nel secondo tempo, con la partita ed il risultato saldamente nelle mani, i rossoblu si limitano a mantenere il vantaggio, non permettendo mai agli ospiti di tornare sotto i 20 punti di distacco, conducendo in tranquillità la partita fino alla sirena finale che decreta la vittoria dei virtussini per 73-52.Mercoledì 25 alle ore 18 ad Agliana, le due squadre giocheranno Gara 2 della serie, partita che, in caso di vittoria, darà il passaggio del turno alla Virtus.: Falchi R ne, Ceccatelli, Mucci 2, Bianchi 7, Simeoli 12, Olleia 20, Lenardon 4, Imbrò 13, Ndour, Nepi 11, Pucci 4, Falchi L. All. Tozzi: Zaccariello 12, Bogani 6, Rossi 16, Bargiacchi 2, Belotti 2, Limberti 2, Razzoli 2, Mancini, Nieri 10, Cantrè, Cavicchi. All. Bertini