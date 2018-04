La Virtus Siena vince e chiude il campionato al primo posto: domenica al via i play-off

SYNERGY BASKET VALDARNO-LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA 56-75 (16-18; 27-35; 37-55)

Importantissima vittoria per la Sovrana Pulizie, che nell'ultima partita di campionato supera la Synergy per 56-75 e guadagna il primo posto in classifica che le permetterà di affrontare i Playoff, che inizieranno la prossima settimana, da testa di serie numero 1.Primo quarto molto equilibrato, con la Virtus che si appoggia sul gioco vicino a canestro di Olleia, mentre la Synergy risponde con i tiri da tre di Pelucchini e Brandini. Dopo il vantaggio iniziale preso dai padroni di casa (10-5), i virtussini rientrano e terminano la prima frazione in vantaggio 16-18. Nel secondo quarto partono bene i rossoblu che si portano subito sul +7; pronta però la reazione della Synergy che piazza il controparziale per tornare a -2. Nella seconda metà del quarto è però ancora la Virtus ad allungare, grazie ad Olleia, Nepi e Bianchi che con i loro canestri portano i rossoblù fino a +10, che diventa +8 a metà gara. Nel terzo quarto la Sovrana Pulizie piazza il parziale decisivo: Nepi e Simeoli trascinano la Virtus che tocca il +19, chiudendo in scioltezza il terzo quarto sul 37-55. Nel finale i rossoblù gestiscono il vantaggio, senza mai permettere ai valdarnesi di riavvicinarsi, terminando l'incontro con il punteggio di 56-75.Grazie a questo risultato la Sovrana Pulizie chiude la stagione regolare meritatamente al primo posto.I Playoff per i rossoblu inizieranno domenica 22 alle 18 al PalaCorsoni, per Gara 1 dei quarti di finale contro Agliana. Gara 2 invece si giocherà Mercoledì 25 Aprile alle 18 in trasferta.: Dainelli 10, Corsi 7, Bartolozzi 3, Mecaj 4, Stroppa ne, Innocenti, Barchielli 4, Brandini 11, Pelucchini 10, Ceccherini 3, Fusini ne, Salafia 4. All. Caimi: Ceccatelli, Mucci ne, Bianchi 8, Simeoli 16, Olleia 16, Lenardon 9, Imbrò 6, Ndour 2, Nepi 13, Pucci 5, Guilavogui ne, Falchi ne. All. Tozzi