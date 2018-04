La Virtus Siena affronta la Synergy San Giovanni V.no per l'ultima gara della regular season

Ultima di campionato per la Sovrana Pulizie che sabato 14 alle 18.30 sarà di scena a San Giovanni Valdarno, ospite della Synergy.Con una vittoria, la Virtus sarà certa di avere una delle prime due posizioni in classifica in vista dei Playoff, posizione che sarà definita anche dai risultati di Lucca e Pino Firenze. In caso di vittoria di tutte e tre le capolista, i rossoblu arriveranno primi, potendo affrontare i Playoff da testa di serie numero 1. Per le altre combinazioni di risultati, ricordando che al momento tutte e tre le squadre sono appaiate a quota 40 punti, la Virtus ha lo scontro diretto a favore con il Pino Dragons Firenze ed a sfavore con Lucca.La Synergy, prossima avversaria, con 14 punti in classifica si trova in zona Playout, ed è alla ricerca di 2 punti nell'ultima giornata per provare ad affrontarli con il fattore campo a favore.All'andata la Sovrana Pulizie si impose nettamente per 87-62.Ecco le parole del vice coach Ceccarelli:«Della partita con Montale possiamo ritenerci soddisfatti, abbiamo giocato secondo me una buona pallacanestro, siamo stati bravi a sfruttare i vantaggi che ci hanno concesso, i ragazzi sono stati bravissimi da questo punto di vista. Stefano è stato monumentale, ha dominato sotto canestro dandoci degli enormi vantaggi, e siamo stati bravi a gestire poi il vantaggio per la maggior parte del tempo. Dal mio punto di vista prova molto positiva».«Sicuramente sarà una partita complessa. Sia noi che loro giochiamo per una posizione in classifica, noi per arrivare primi per i Playoff, loro per avere un buon piazzamento in vista dei Playout, quindi questa sfida conta per entrambi molto. Sarà una partita difficile, loro sono ben allenati, sono una squadra organizzata; in settimana ci siamo allenati bene, dovremmo essere ben preparati per affrontare una partita del genere».«I ragazzi si sono sempre impegnati, dal primo allenamento in poi c'è sempre stato il giusto clima, positività, e questo poi si è visto in campo sia nel momento in cui le cose sono andate bene, ma anche nella reazione nel momento in cui abbiamo fatto un po' più di fatica, nella parte centrale del girone di ritorno».