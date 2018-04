Giovanili Virtus Siena: gli U13 vincono il derby con la Mens Sana. Doppia vittoria per gli U14

Bella vittoria nel derby con la Mens Sana per gli Under 13 Rossi. Vincono anche gli Under 13 Blu contro Amiata e gli Under 14 nel doppio impegno. Sconfitte invece per le altre formazioni delle giovanili.UNDER 20 REGIONALI(17-10; 32-23; 50-33)MAGINOT: Pierini 13, Sorbi ne, Marabotti, Morini, Cerpi 4, Cannoni 3, Nanni, Cavaglioni, Cessel 11, Bindi 6, D'Agostino 9, Giorgi 2. All. PapiSconfitta contro la capolista Biancoblu per la Maginot, che a Firenze cade con il punteggio di 67-48. Partita difficile per i ragazzi di coach Papi contro una squadra che fino a questo momento conta 21 vittorie ed 1 sola sconfitta in campionato. I rossoblu riescono comunque a tenersi in partita fino al secondo quarto, quando il punteggio dice 32-23, grazie ad una buona difesa che riesce a compensare in parte un attacco non brillante dovuto all'alta aggressività difensiva dei padroni di casa. Nel terzo quarto i fiorentini piazzano il parziale che li porta sul +17, che chiude virtualmente la partita con 10 minuti ancora da giocare. Nell'ultimo quarto non mollano i ragazzi della Maginot, ma nulla possono contro quella che è una delle migliori squadre della categoria.Prossimo impegno per gli Under 20 regionali Lunedì 16 alle 20.30 in casa contro il Basket Reggello.UNDER 18 ECCELLENZA(14-15; 45-28; 56-42)VIRTUS: De Sanctis 9, Caroni 11, Vallerani, Foggi, Falchi 7, Sampieri, Valeri, Ndour 25, Terni 3, Bastreghi 3, Liberati, Cappelli 2. All.: CeccarelliSconfitta per la Virtus Siena, che torna da Pesaro con un passivo pesante accomulato in un secondo quarto complicato.Partono bene i rossoblù, che conducono per tutto il primo quarto grazie ai canestri di Caroni e Ndour. Nel secondo periodo Pesaro alza l'aggressività, la Virtus va fuori giri in attacco e subisce la fisicità dei padroni di casa, che vanno al riposo con in vantaggio considerevole (45-28). Negli spogliatoi i senesi sistemano alcune scelte e recuperano grazie ai canestri di Falchi, Bastreghi e De Sanctis tornando fino al -10 (52-42). Nell'ultimo quarto è ancora Ndour a tenere la Virtus a contatto prima dell'ultima folata dei padroni di casa che chiudono l'incontro sul 77-60.Una partita ben giocata dalla Virtus, che ha il demerito di aver concesso troppo a Pesaro nel secondo quarto compromettendo buona parte della partita. Prossimo impegno Mercoledì 18/4 alle 20.00 al PalaPerucatti contro Latina per la prima di ritorno del girone interregionale.UNDER 16 ECCELLENZA(12-20, 19-38, 35-60)VIRTUS: Trisciani 7, Lalli 6, Cinelli 4, Bindi 5, Filipovic T 2, Valeri 10, Calvellini 10, Giannetti 1, Cannoni, Fattorini 2, Tirinnanzi, Gazzei 2. All.CappellettiMONTEVARCHI: Brandi 6, Ragnini, Sorrentino 14, Bandini 10, Cappelletti, Porri, Vannini 23, Sereni 6, Volpi 2, Cossentino, Donnini 14. All.TerrigniEscono sconfitti dalla sfida contro Montevarchi gli Under 16 Eccellenza, con il punteggio di 49-75, nell'ultima partita casalinga della stagione. Partita difficile per i ragazzi di coach Cappelletti, con gli ospiti che prendono subito il vantaggio mettendo in salita il cammino dei rossoblu sin dal primo quarto. Nella seconda frazione le cose non migliorano, e, complice un attacco piuttosto sterile dei virtussini, le squadre tornano negli spogliatoi con 19 punti di margine, 19-38. Il divario è ormai troppo ampio, ed i rossoblu non riescono più a colmarlo, terminando l'incontro sul 49-75.Prossimo impegno per gli Under 16 Eccellenza Sabato 21 alle 16.30 ad Arezzo, ospiti della SBA.UNDER 15 ECCELLENZA(21-26, 35-42, 39-57)VIRTUS: Gabbricci, Gallorini 18, Mottini 13, Iannoni 4, Valeri 2, Morini, Gazzei 6, Lazzeroni, Giacchini ne, Cortigiani 10. All.CappellettiPIELLE: Verenini 3, Giachetti 1, Pirone 8, Baccelli 9, Iacopini 10, Pistolesi 4, Di Zillo 12, Sensani 1, Sainati 14, Simone 8, Bianchi 13. All.MarovelliSconfitta casalinga per gli Under 15 Eccellenza, che nell'ultima partita della stagione cedono alla Pielle Livorno per 53-83. La partita comincia con gli attacchi molto attivi, che danno vita ad un primo quarto spettacolare che termina sul 21-26. Nella seconda frazione i livornesi provano ad allungare, ma i rossoblu sono bravi a rimanere attaccati alla partita, giungendo all'intervallo con 7 punti di ritardo. Nel terzo periodo, delle pessime percentuali al tiro dei virtussini li costringono a 4 soli punti segnati nel quarto, permettendo alla Pielle di scappare sul +18. Con un divario così ampio a dividere le squadre e solo 10 minuti rimasti, i virtussini si lasciano andare, terminando con un passivo più ampio del reale valore mostrato sul campo dalle squadre.UNDER 14 ELITE(18-8; 38-25; 62-41)VIRTUS: Gazzei 8, Cannoni 16, Nikiforatis 20, Iannoni 9, Braccagni 23, Morini, Ciacci 2, Costantini 4, Senatore 2, Liotta, Sbardellati, Guerri. All. SpinelloBella vittoria per gli Under 14 che continuano la striscia positiva di vittorie. Partono bene i rossoblu che, grazie ad un'ottima difesa, si portano in doppia cifra di vantaggio già a fine primo quarto, 18-8. Continuano a macinare gioco i ragazzi di coach Spinello, che allungano leggermente nella seconda frazione andando a riposo sul 38-25. Nella terza frazione gli ospiti provano a rientrare, ma sono bravi i virtussini a non concedere nulla agli avversari, continuando ad allargare il divario, grazie anche ad un ottimo 10/18 da 3 punti, è chiudendo sul 84-57.(13-15; 19-28; 39-44)VIRTUS: Gazzei 2, Corsoni, Morini 1, Parenti, Cannoni 13, Nikiforatis 9, Ciacci 2, Iannoni 2, Costantini, Braccagni 28, Bocci, Senatore. All. SpinelloSoffrono ma vincono ancora gli Under 14 che con il 52-57 rifilato a Fucecchio raggiungono le 20 vittorie su altrettante partite, mantenendo la vetta della classifica. Partita difficile per i virtussini, che nel primo quarto rispondono colpo su colpo ai padroni di casa riuscendo a guadagnare 2 punti di vantaggio (13-15). Nel secondo quarto Un'ottima difesa concede soltanto 6 punti a Fucecchio, permettendo ai ragazzi di coach Spinello di allungare fino al 19-28 col quale le squadre tornano negli spogliatoi. Nella terza frazione tornano a farsi sotto i padroni di casa, che accorciano sul - 5, ma non riescono a completare la rimonta nell'ultimo periodo, grazie ad una buona gestione del vantaggio dei virtussini, che chiudono i conti con il finale 52-57.Prossimo impegno per gli Under 14 Elite Sabato 14 alle ore 16 a Poggibonsi, ospiti del Poggibonsi Basket.UNDER 13VIRTUS: Marchi, Becatti 8, Tirinnanzi 2, Brocco 2, Volpe 20, Iannone, Costantino, Bianciardi 1, Battente 2, Gambelli 2, Galiberti 1, Morelli 18. All. PipernoGrande vittoria nel derby contro i pari età della Mens Sana per gli Under 13 Rossi, che al PalaEstra si impongono per 39-56.Partita sempre condotta dai rossoblu che dopo un avvio equilibrato hanno preso il largo, grazie ad un'ottima difesa, per poi aumentare il divario fino al finale +17. Con questa vittoria gli Under 13 Rossi fanno 3 vittorie su altrettante partite giocate nella terza fase, mantenendosi al primo posto in classifica insieme alla ugualmente imbattuta Legnaia.Prossimo impegno Domenica 15 alle ore 16.30in casa contro il Don Bosco Livorno.(12-14; 25-26; 38-42)VIRTUS: Vannucchi 4, Liotta, Falchi 14, Albanese 2, Bezzini 4, Schinocca 1, Conti 17, Mariotti 4, Giunta 4, Montesano 1, Gragnoli, Bigliazzi 2. All. PipernoTrasferta vittoriosa per gli Under 13 Blu che ad Abbadia San Salvatore superano Amiata Basket per 52-53 al termina di una partita molto avvincente e tirata. Un primo quarto equilibrato non permette a nessuna delle due compagini di prendere le redini della partita, con il vantaggio che oscilla da una squadra all'altra fino a metà gara, quando le squadre vanno a riposo sul +1 Virtus. Nel terzo quarto, anch'esso equilibrato, i virtussini riescono, con un mini-allungo finale, a racimolare quattro punti di vantaggio per iniziare l'ultimo quarto, che vede però il ritorno degli amiatini che dà luogo ad un bellissimo finale, risolto dai canestri dei virtussini che si regalano la vittoria per un solo punto, 52-53.Prossimo impegno per gli Under 13 Blu Domenica 15 alle 11 in casa contro il Pino Dragons Firenze.