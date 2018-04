Basket serie A2, la Mens Sana supera Legnano al PalaEstra - FOTOGALLERY

SOUNDREEF MENS SANA-

FCL CONTRACT LEGNANO 90-85 (25-21, 45-40, 74-61

Dopo la vittoria contro Rieti arriva un'altro successo per la Soundreef Mens Sana Siena che, nella 28ª giornata del campionato di basket di Serie A2 girone ovest (11ª del girone di ritorno), supera al ''PalaEstra'' la FCL Contract Legnano con il risultato di 90-85.Primo periodo di gioco favorevole ai biancoverdi che chiudono in vantaggio sul risultato di 25-21. Equilibrio nella seconda frazione con le squadre che vanno al riposo lungo sul +5 Mens Sana. Nel terzo quarto allungano i biancoverdi che si portano fino al +13 ad inizio dell'ultimo periodo di gioco dove Legnano tenta il recupero ma invano: la gara si chiude con la vittoria di Siena con 5 punti di vantaggio..Dopo questa vittoria il bilancio in campionato della Mens Sana sale a quota 26 punti, con 13 vittorie all'attivo e 15 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 15 aprile alle ore 18, vedrà i biancoverdi impegnati al "Palazzetto dello Sport-Roma" contro la Virtus Roma per la 29ª giornata di campionato.: Ebanks 22, Casella, Cepic ne, Borsato 5, Vildera 18, Simonovic 2, Sandri 7, Saccaggi 11, Lestini, Lurini ne, Pannini ne, Kyzlink 25. All. Mecacci: Tomasini 11, Zanelli 11, Roveda, Maiocco ne, Gazineo ne, Biraghi ne, Toscano 5, Berra, Raivio 21, Mosley 26, Pulazzi 11. All. Ferrari