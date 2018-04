Basket Serie B femminile, quinta vittoria consecutiva per l'Adpf Costone che chiude la regular season al 4° posto

IL DRAGO E LA FORNACE COSTONE SIENA-DON BOSCO FIGLINE V.NO 45-59 (9-12, 19-22, 30-42)

Con i 10 punti conquistati nelle ultime 5 partite, il Drago e la Fornace chiude al 4° posto la regular season della serie B femminile, dovendo rinunciare però ai play-off a causa di una formula assai limitativa e discutibile. Le ragazze di David Fattorini piegano un Don Bosco Figline inguaiato nei bassi fondi della classifica, grazie a una gara che ha visto le senesi pigiare sull’acceleratore soprattutto nella 3^ frazione di gioco, dopo una prima parte piuttosto equilibrata dove il Costone però ha sempre avuto in mano le redini dell’incontro. Dopo la pausa lunga ecco infatti arrivare lo strappo decisivo che consente alle giocatrici bianconere di portarsi sul +12 alla terza sirena, grazie anche a una buona intensità difensiva che ha concesso veramente poco alle padrone di casa. Praticamente il Drago e la Fornace ipoteca qui il successo, controllando a proprio piacimento le battute conclusive con Riccobono che ripetutamente trova la via del canestro. Una vittoria di squadra che evidenzia ancora una volta il grande carattere di questo gruppo che ha chiuso in crescendo la stagione.: Dragoni 4, Barbucci 11, Nardi 7, Nosella 8, Bonaccini 6, Riccobono 15, Oliva 6, Corbini 2, Renzoni, Tarso ne, Pierucci ne, Giorgi ne. All. Fattorini: Argiro 6, Lorenzetti 4, Masini 6, Carnemolla 2, Palazzini E. 2, Graziani 13, Pugliesi 6, Palazzini 6, Tanini, Picinotti ne, Tellan ne, Iovane ne. All. RutilensiARBITRI: Dori e Verdi