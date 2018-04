Ultima partita casalinga per la Virtus Siena: arriva Montale

Ultima partita casalinga della stagione regolare per la Sovrana Pulizie, che sabato 7 alle 21.15 al PalaCorsoni affronterà l'AXA Montale.Ritrovata la prima posizione in classifica dopo la scorsa giornata, per via della classifica avulsa venutasi a formare dalle capolista Virtus, Lucca e Firenze, tutte a quota 38 punti, che vede i rossoblu primi con 3 vittorie e 1 sconfitta, le ultime due giornate risulteranno decisive per il posizionamento finale in vista dei Playoff.Montale, con 30 punti in classifica, staziona al sesto posto, con il posto per i Playoff già assicurato, ma poche possibilità sia di salire che di scendere in graduatoria.All'andata, sul campo dei pistoiesi, la Sovrana Pulizie era uscita sconfitta con il punteggio di 80-74 dopo un tempo supplementare.Ecco le parole del vice coach Ceccarelli:«Con Legnaia è stata una partita strana, siamo stati bravi ad andare avanti, a tenere il vantaggio per lunga parte dei primi due quarti. Nel terzo quarto, quando sembrava che sul +15 la partita fosse chiusa, abbiamo staccato un po' la spina, e loro sono stati bravissimi a crederci e a recuperare, tornando fino a -2 ad inizio ultimo quarto. Da quel momento è stato tutto da rifare, ma fortunatamente con un paio di episodi che ci hanno girato a favore ed un canestro difficile di Imbrò siamo tornati avanti. Sapevamo che era una partita complicata perché nelle ultime giornate più o meno tutte hanno bisogno di punti, e siamo contenti per come poi la partita si è sviluppata».«All'andata ci hanno battuto dopo un supplementare, ci hanno messo in difficoltà su tante piccole cose che ci hanno fatto poi uscire dalla partita, che avevamo comunque recuperato nel finale riuscendo ad andare al supplementare, ma si vedeva che in quel momento lì erano più preparati rispetto a noi. Arriviamo alla partita da una buona settimana di allenamenti, secondo me ben preparati e proveremo a riscattare la sconfitta».«Queste ultime giornate saranno molto importanti, ma sappiamo che vincendo entrambe le partite probabilmente riusciremo ad avere la prima o al limite la seconda posizione. Il nostro obiettivo non può che essere vincere le partite pensando al nostro, ricordando sempre che in campo ci sono anche gli avversari».