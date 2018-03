Basket Serie B femminile, il Costone cala il poker di vittorie contro Ghezzano

IL DRAGO E LA FORNACE COSTONE SIENA-GMV GHEZZANO 68-48 (12-11, 29-21, 48-31)

Il Drago e la Fornace Costone cala il poker di vittorie superando anche il Gmv Ghezzano nell'ultimo impegno casalingo della stagione, penultima giornata della regular season. Una vittoria schiacciante, mai messa in discussione, frutto del basket champagne messo in mostra dalle giocatrici senesi che dopo una prima frazione di studio e sostanzialmente equilibrata, riescono nelle successive a contenere le avversarie grazie a una buona copertura difensiva, mentre in attacco la spinta di Barbucci spinge le bianconere a chiudere sul +8 all'intervallo. Nella seconda parte della gara le padrone di casa sono incontenbili e con Riccobono, Nosella e Toto chiudono sul +17 la 3^ frazione. Gara che praticamente termina qui, con coach Fattorini che concede nell'ultimo quarto, minutaggi a tutta la panchina. Un successo questo che consente al Costone di consolidare la quarta posizione in classifica.: Tarso, Riccobono 10, Corbini 4, Nosella 11, Oliva 4, Giorgi, Sardelli 2, Barbucci 17, Dragoni 4, Nardi 3, Bonaccini 4, Toto 9. All. Fattorini: Silvi, Tessaro 18, Scuderi, Viale 17, Ferri, Guerrini, Dini, Maffei 5, Mbeng 2, Conti 6. All. Piazza.ARBITRI: Minnella e Burroni