Basket serie A2, brutta sconfitta interna per la Mens Sana contro Reggio Calabria - FOTO

SOUNDREEF MENS SANA-METEXTRA REGGIO CALABRIA 77-83 (20-26, 37-43, 55-66

Dopo la netta vittoria contro Treviglio, arriva una brutta sconfitta casalinga per la Soundreef Mens Sana che nella 26ª giornata del campionato di basket di Serie A2 girone ovest (9ª del girone di ritorno), viene superata ''PalaEstra'' dalla Metextra Reggio Calabria con il punteggio di 77-83.Buona partenza degli ospiti che chiudono la prima frazione di gioco davanti di 6. Secondo quarto equilibrato con le squadre che vanno al riposo lungo sul 37-43. Al rientro dagli spogliatoi allungano ancora i calabresi che, con un parziale di 18-23, iniziano l'ultimo periodo di gioco con un vantaggio in doppia cifra. Ultimo quarto con la Mens Sana che non riesce nel recupero chiudendo con uno svantaggio di 6 punti.Dopo questa sconfitta il bilancio in campionato della Mens Sana rimane fermo a quota 22 punti, con 11 vittorie e 15 sconfitte.Il prossimo turno, sabato 31 marzo alle ore 20.30, vedrà i biancoverdi impegnati in trasferta al "PalaSojourner" di Rieti per la 27ª giornata di campionato.: Ebanks 25, Casella, Cepic ne, Borsato 3, Vildera 14, Simonovic 6, Sandri 7, Saccaggi 5, Lestini 2, Lurini ne, Costi ne, Kyzlink 15. All. Mecacci: Pacher 10, Taflaj ne, Caroti 14, Fabi 11, Baldassarre 15, Rossato 10, Carnovali, Agbodan, Benvenuti 10, Roberts 13. All. Calvani